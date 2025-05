5 Trucchi per fare sembrare enorme il tuo bagno minuscolo: funzionano davvero

Scopri come organizzare il tuo bagno, gestendo e sfruttando al meglio gli spazi: con questi trucchetti, non sbaglierai un colpo.

Solitamente, quando organizziamo la disposizione di una casa, ci concentriamo parecchio sulla zona giorno, sulla cucina e sul salotto, dove trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate.

Tuttavia, un’altra sezione dell’ambiente domestico che ha grande importanza è il bagno. Questo dovrebbe riuscire a contenere più comfort possibili, così da agevolarne l’utilizzo.

Alle volte, però, lo spazio disponibile è talmente limitato che facciamo fatica a farci entrare tutto ciò che vorremmo. Ecco, allora, cinque trucchi per far sembrare il bagno più grande.

Le comodità del bagno

Avere un bagno con tutte le comodità del caso, sicuramente, è una fortuna. Il più delle volte, però, dobbiamo adattarci allo spazio a disposizione, quindi ci tocca organizzare tutto al meglio, per far sì che la stanza possa contenere quante più cose possibili. Occhio, però, a non creare disordine e a non utilizzare elementi che potrebbero essere d’intralcio.

La scelta corretta sarebbe quella di focalizzarsi sugli elementi indispensabili, in un bagno, ovvero lavandino, WC e doccia. Qualora ci fosse ancora spazio, prendi in considerazione anche il bidè. Ma, questi pezzi non sono gli unici con cui giocare, per creare un effetto ottico diverso, che permette di percepire il bagno molto più grande di quello che è in realtà.

Trucchetti per un bagno piccolo ma pratico

Innanzitutto, comincia con lo scegliere una toilette più compatta. Mentre il modello standard è profondo circa 60 centimetri e largo 40, i modelli più piccoli hanno una sporgenza di circa 50 centimetri. Anche se 10 centimetri di differenza possono sembrare pochi, in realtà non lo sono affatto. Inoltre, valuta l’opzione della cassetta incassata nel muro e del water sospeso, più bello da vedere e più semplice per la pulizia.

Per dare una continuità visiva, poi, ricorda di scegliere rivestimenti in grande formato. In questo modo, le fughe saranno di meno e il bagno apparirà più grande. Sempre per il discorso dell’ampiezza, scegli colori chiari. Per ciò che riguarda il lavabo, scegline uno che va fissato al muro, ovvero un lavabo a balzo. In genere, puoi trovarli di 40 centimetri di lunghezza e 25 centimetri di larghezza. Altrimenti, se hai bisogno di uno spazio maggiore per organizzare le tue cose, puoi optare per un lavabo compatto, che incorpora un mobile. Per evitare altri elementi, che vadano a riempire le pareti, scegli un riscaldamento a parete, piuttosto che i classici radiatori. Infine, opta per una cabina doccia e un mobile a colonna, appeso al muro, perfetto per contenere tutto ciò di cui hai bisogno.