Ossa e Denti Ko: la carenza di questa vitamina può crearti seri problemi | Questi i sintomi ai quali prestare attenzione

Non sottovalutare la salute delle tue ossa e dei tuoi denti: se ti manca questa vitamina, sei fregato, quindi occhio ai sintomi.

La salute delle ossa è fondamentale affinché un corpo funzioni al meglio e la vita di una persona sia di qualità. Allo stesso modo, quella dei denti, indispensabili per cibarsi.

Spesso, potrebbe capitarti di avvertire dei sintomi e non riconoscerne la causa. Ebbene, ossa e denti sono strettamente collegati a una vitamina essenziale per l’organismo.

Se questa viene a mancare, potresti imbatterti in seri problemi. Scopriamo di che vitamina si tratta e quali sono i sintomi a cui devi prestare più attenzione.

L’importanza delle vitamine

Tra tutti i nutrienti fondamentali, le vitamine possiedono un primato. Ce ne sono di diversi tipi, contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto e ognuna di esse agisce in un modo specifico. Alcune vitamine, infatti, regolano la funzione del sistema nervoso, altre rafforzano il sistema immunitario, altre ancora sono fondamentali per la produzione di globuli rossi.

Ovviamente, non possiamo dimenticare quelle vitamine alleate della salute delle ossa e dei muscoli. Queste, solitamente, vengono assunte attraverso un’alimentazione corretta, ma possono essere assimilate anche attraverso integratori specifici, che danno il giusto supporto alla persona. Il modo più corretto per verificare se hai carenza di vitamine e di quale, nello specifico, è sottoporti a delle semplici analisi del sangue. Ovviamente, se la carenza sarà lieve, probabilmente non avvertirai neanche i sintomi, ma se sarà abbastanza pronunciata, il tuo corpo ti lancerà dei segnali d’allarme. È quello che accade a ossa e denti, per via della carenza di questa vitamina.

Il sostegno per ossa e denti

La vitamina importante per ossa e denti, che dovremmo assumere attraverso un’alimentazione equilibrata, poiché il nostro corpo non riesce a produrla, è la vitamina D. Oltre che dagli alimenti, questa vitamina può essere “catturata” anche tramite i raggi solari. Chiaramente, bisogna stare attenti a quando e come si prende il sole, perché è sempre raccomandabile evitare le ore di punta e applicare la protezione solare. Tra gli alimenti, invece, bisognerebbe consumare latte e latticini, pesci grassi, uova, verdure verdi, fegato e olio di fegato di merluzzo. Il fabbisogno quotidiano di vitamina D dipende dall’età. Per una persona con nessun fattore a rischio, si raccomandano 400 unità, ma, in caso di deficit, si può arrivare anche a 1000 unità giornaliere.

Nei bambini, questa carenza può portare rachitismo, ma bisogna stare attenti anche alle deformazioni delle ossa. A risentirne, poi, saranno anche i denti, che diventeranno più deboli e più esposti a carie. Qualora dovesse esserci una mancanza di vitamina D, è sempre opportuno contattare un medico, che saprà indicare la dose giornaliera corretta da assumere. Né la carenza né il sovradosaggio vanno presi sottogamba, perché i sintomi possono rivelarsi abbastanza fastidiosi e gravi. L’equilibrio deve essere la parola chiave per sistemare tutto ciò che è fuori posto, all’interno del tuo organismo.