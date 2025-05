Altro che Sardegna: gli italiani quest’anno si spostano pochi KM per un paradiso | Costa la metà ed è poco affollato

Le vacanze sono alle porte e gli italiani non vedono l’ora di volare verso un luogo fantastico: ecco dove prenotare, risparmiando.

L’estate chiama e le vacanze rispondono. Se anche tu sei uno di quelli che non vedono l’ora che arrivi la bella stagione, per poter partire, allora non perderti questa meta.

Solitamente, gli italiani che amano il mare tendono a rimanere in Italia, optando per destinazioni come Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Quest’ultima è una delle più ambite, ma anche una delle più costose. Per quest’anno, non preoccuparti, perché ti attende una meta, a pochi chilometri dal nostro Paese, molto più economica.

Scopri di cosa si tratta e immergiti in questo paradiso terrestre.

Una vacanza per tutte le tasche

Oramai, con i rincari degli ultimi tempi e con gli stipendi che non accennano a crescere, si fa sempre più fatica a mettere un gruzzoletto da parte per godersi una vacanza. Così, sempre più persone rinunciano a partire o, quantomeno, rinunciano al viaggio dei loro sogni, accontentandosi di una meta low-cost. Il vero problema, però, non sono le destinazioni che fanno risparmiare, ma i servizi che si scelgono.

Occorre sempre trovare un perfetto equilibrio tra qualità e prezzo, altrimenti la vacanza prende tutto un altro piede e diventa un incubo. Fortunatamente, per quest’anno, potrai prenotare presso un luogo ancora poco popolato e con prezzi davvero competitivi. Dimentica i preventivi per la Sardegna e inizia a fare le valigie. Ecco quale sarà la meta perfetta per la tua estate da sogno.

La meta perfetta

La meta in questione, che ti permetterà di risparmiare, offrendoti acque cristalline e paesaggi mozzafiato è la Croazia. A pochi passi dall’Italia, questo Paese comprende più di mille isole e ognuna di esse custodisce meraviglie invidiabili. Uno dei pregi di questa destinazione è il fatto che è ancora poco gettonata come posto ideale per le vacanze. Per questo, sarà quasi improbabile che ti imbatterai in lunghe file di turisti, come accade, ad esempio, in Sardegna. Qui, potrai goderti pace e relax, in oasi naturali. Grazie alle migliori agenzie di viaggio online, potrai trovare pacchetti completi, a prezzi stupefacenti.

Se ami i tramonti e gli scorci sul mare, puoi scegliere Zara, la quinta città croata più grande. In questo caso, per un soggiorno di 7 notti, incluso il volo, pagherai solamente 991,00 euro a persona. Altrimenti, se vuoi visitare quella che George Bernard Shaw definì “la perla dell’Adriatico”, prenota il tuo viaggio per Dubrovnik. Tra arte, storia e acque cristalline, questo viaggio ha un costo pari a 1.090,00 euro a persona, per 7 notti, con volo e soggiorno compresi. Un’altra località da non perdere, che può essere definita anche come la più turistica, in Croazia, è Porec. In questo caso, il prezzo che comprende soggiorno ed escursione, per una durata di 7 giorni, è pari a 727,00 euro a persona. Infine, prendi in considerazione anche Spalato, la seconda città più grande della Croazia, ma anche il luogo in cui potrai meravigliarti davanti le acque della Laguna Blu e visitare il centro storico di Trogir. In questo caso, per 8 notti, il prezzo del pacchetto è pari a 1.076,00 euro a persona, con volo più soggiorno. Un’occasione imperdibile, per coloro che amano il mare e i paesaggi ricchi di storia, e di natura.