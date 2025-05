Tariffe Cellulari: se hai questa compagnia telefonica sei nei guai | Stanno per aumentare tutti i piani

Tieni d’occhio la tariffa del tuo cellulare, se non vuoi rischiare di pagare una fortuna: ecco qual è il gestore che aumenterà le offerte.

Oramai, quando si tratta di gestori e di offerte, dobbiamo avere un occhio di riguardo in più.

Sia che ci riferiamo all’energia elettrica, al gas o ai servizi di telefonia, l’inganno può essere sempre dietro l’angolo e non bisogna mai abbassare la guardia.

In particolare, parlando di tariffe del cellulare, c’è una compagnia telefonica che ha intenzione di aumentare tutti i piani. Scopri subito di chi si tratta, così da non farti trovare impreparato.

Offerte telefoniche e risparmio

Con lo sviluppo della tecnologia, le offerte telefoniche sono diventate quasi indispensabili. Ormai, ogni cittadino, che possiede un cellulare, ne sottoscrive una. Ovviamente, anche i telefoni fissi sono coinvolti in questo sistema, perché permettono di effettuare telefonate gratis, senza limiti, verso tutti i numeri del nostro Paese e garantiscono il servizio della linea Internet Wi-Fi.

I tempi in cui, per entrare sul web, bisognava possedere una chiavetta ricaricabile o si ricevevano delle bollette carissime da pagare, sono finiti. Ora, tutto è più semplice e immediato. Basta scegliere il gestore che più si preferisce, scegliere il pacchetto per le proprie esigenze e sottoscrivere il contratto. Occhio, però, perché le offerte non sono sempre eterne e stabili, nel tempo. Una compagnia telefonica, infatti, ha annunciato una nuova rimodulazione per alcuni suoi clienti. Scopriamone di più insieme.

Modifiche contrattuali per questa compagnia

La compagnia telefonica che, attraverso la sua pagina web, ha pubblicato un’apposita informativa che comunica questa nuova rimodulazione è WindTre. In particolare, l’aumento della tariffa riguarda i clienti di rete fissa, che, a partire dal primo agosto 2025, dovranno pagare 3,00 euro in più al mese. In più, tutti i clienti interessati riceveranno una comunicazione specifica, nella fattura di maggio. Dal momento in cui il gestore telefonico si ritrova a dover offrire dei servizi in linea con le esigenze del mercato, per WindTre è stato quasi indispensabile aumentare i piani tariffari.

Come abbiamo già accennato, nella maggior parte dei casi, il costo lieviterà di 3,00 euro al mese, ma per alcuni utenti solamente di 2,00 euro. Ad ogni modo, il rincaro ci sarà, quindi è opportuno saperlo prima, così da non avere brutte sorprese. Ovviamente, qualora un cliente non accettasse questa modifica del prezzo, può usufruire del diritto di recesso, passare a un altro operatore, senza penali o costi di disattivazione. Questo sarà possibile entro il 31 luglio 2025, entro 60 giorni dall’invio della comunicazione di modifica via Conto Telefonico. Ti basterà inviare una PEC o una raccomandata A/R, con causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuali“. In alternativa, puoi chiamare il servizio clienti, al 159 o recarti direttamente presso un centro assistenza WindTre.