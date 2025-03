6 punti in più, Salvini premia i conducenti più affidabili | Ti arrivano diretti sulla patente

Il nuovo Codice della strada sta creando molti dibattiti, ma per i conducenti più affidabili sono previsti dei premi

Il nuovo Codice della strada continua a creare dibattiti sui limiti previsti dalla legge e sulle sanzioni più severe che stanno preoccupando migliaia di automobilisti.

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha concentrato l’attenzione sui limiti di velocità e sulla guida sotto effetto di alcol o di droghe.

Tuttavia, nel Codice ci sono moltissime altre disposizioni che hanno l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza stradale.

Ogni violazione delle disposizioni comporta sanzioni amministrative, ma anche la decurtazione dei punti dalla patente.

Gli automobilisti responsabili saranno premiati

I limiti imposti dalla legge sono piuttosto severi ed ogni violazione è punita con multe, decurtazione dei punti o nei casi più gravi, la sospensione della patente di guida. Nel caso di molteplici comportamenti irresponsabili, gli automobilisti rischiano di perdere tutti i punti.

In quel caso, riceveranno una lettera dal Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture per sottoporsi ad un esame di revisione entro 30 giorni. Tuttavia, non sono previste solo sanzioni poichè gli automobilisti più responsabili saranno premiati per la correttezza nel rispettare le disposizioni di legge.

I conducenti responsabili riceveranno 6 punti in più

L’azzeramento dei punti dalla patente comporta l’obbligo di sostenere un esame di revisione. Se non ci si presenta a sostenere questa prova, la patente viene ritirata a tempo indeterminato. Se, al contrario, si supera il test vengono attribuiti nuovamente 20 punti al conducente. E’ bene sottolineare che gli automobilisti possono conoscere il saldo dei punti chiamando al numero 0645775962 oppure collegandosi al sito web del Ministero delle Infrastrutture tramite il proprio spid. Nonostante la decurtazione in caso di infrazioni, esistono dei metodi leciti per recuperare i punti persi.

Come riporta il sito web “quattroruote.it“, se sono stati decurtati dei punti, quest’ultimi possono essere recuperati frequentando dei corsi presso i centri autorizzati. Ad esempio, per una formazione di 12 ore si possono recuperare 6 punti. Sono previsti anche dei bonus per la buona condotta degli automobilisti: ogni due anni trascorsi senza commettere infrazioni, chi ha almeno 20 punti ne riceve altri due. Si possono accumulare fino ad un totale di 30 punti. Infine, chi ha meno di 20 crediti ma più di zero, grazie alla buona condotta biennale ha la possibilità di tornare a 20 punti. I neopatentati che non violano le disposizioni per due anni, ricevono un ulteriore bonus di 3 punti.