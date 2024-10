Agenzia delle Dogane, quasi mille posti di lavoro disponibili in diverse regioni italiane: ancora pochi giorni per candidarti

Un’opportunità lavorativa da sogno: finalmente non dovrai più preoccuparti, un contratto stabile per chi passa la selezione.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una maggiore occupazione in Italia, ma non sono state contemplate, dal punto di vista dell’occupazione, quali sono le modalità lavorative e relative ai contratti che vengono proposte più spesso.

Sono ancora molte, infatti, le persone che lavorano in modo precario, attraverso collaborazioni occasionali o contratti a tempo determinato dal rinnovo più che incerto. A causa di questo, sfortunatamente, molti si trovano in difficoltà e i giovani non riescono nemmeno anche solo a pensare di poter realizzare progetti come acquistare una casa o mettere su famiglia.

In questo periodo, però, si stanno configurando alcune possibilità di accesso al mondo lavorativo davvero notevoli da vari punti di vista. Stiamo parlando del concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane che propone quasi mille posti in Italia.

Il bando scadrà tra pochi giorni e si rivolge a candidati con particolari requisiti: ecco quali sono e quale procedura seguire per poter accedere. Verifica se possiedi tutte le caratteristiche giuste per accedere alla selezione.

Bando di concorso Agenzia delle Dogane

Il bando per l’assunzione di nuove figure lavorative è di natura interna. Questo significa che si rivolge unicamente a certi ruoli incarnati da persone già assunte dall’Agenzia di Dogane e Monopoli che possono tentare di salire di livello.

Nello specifico, infatti, il bando va a promuovere chi sarà ritenuto idoneo dal ruolo lavorativo di assistente a quello di funzionario. Ci sono 839 possibilità divise per le varie direzioni territoriali ovvero 186 in Lombardia, 99 in Lazio e Abruzzo, 97 nelle strutture centrali, 79 in Friuli Venezia-Giulia e Veneto, 69 in Emilia-Romagna e Marche. Ed ancora 59 in Puglia, Molise e Basilicata, 58 rispettivamente in Sicilia e Liguria, 52 sia in Piemonte e Valle d’Aosta sia in Toscana e Umbria.

Concorso interno: ecco le date e tutti i requisiti

Il bando di concorso interno scadrà il 16 ottobre, dunque è entro questa data che si dovrà inoltrare la domanda per poter accedere al ruolo di funzionario amministrativo-tributario. I requisiti per l’accesso al bando sono i seguenti: il diploma di scuola superiore e almeno 10 anni di esperienza nell’area Assistenti oppure una laurea e almeno 5 anni nella stessa area.

L’assunzione è con contratto a tempo indeterminato, che sarà stipulato nel caso in cui risultiate idonei dopo vari passaggi della selezione, che prevede una valutazione dei titoli in possesso, verifica delle competenze professionali e colloqui.