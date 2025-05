Agenzia delle entrate, “Se ricevete una multa vi portiamo via lo stipendio”: passata la legge, non si scherza più

Saluta il tuo stipendio, se ricevi questo avvertimento rischi di non rivederlo più: basta una multa per arrivare sul lastrico.

La completa assenza dello stipendio in genere è associata a qualcuno che non lavora o che sia sommerso da debiti.

Lavorare praticamente gratis è qualcosa che accade ormai solamente ai famosi stagisti, ed è ingiusto anche in quel caso.

Eppure ci sono alcune circostanze non di così difficile verifica che prevedono l’azzeramento dello stipendio.

Basta, ad esempio, una sola multa per provocare il pignoramento anche del tuo stipendio in toto: ecco cosa puoi fare per evitarlo.

Escalation di tragedia economica, tutto inizia da una multa e procede a valanga

A volte basta un sassolino per dare il via a una vera e propria valanga. Anche nelle relazioni può accadere qualcosa di analogo, con una parola o una espressione sbagliata che possono provocare l’apertura di un vaso di Pandora. Allo stesso modo, questo può verificarsi su un piano più pratico come quello economico. Sappiamo che quando arriva una multa stradale, in genere il cittadino ha la possibilità di pagarla subito ottenendo anche uno sconto, mentre in un secondo momento è possibile pagarla con una leggera maggiorazione.

C’è anche possibilità di fare ricorso e dimostrare che l’illecito in oggetto non sia affatto avvenuto. Nella maggioranza dei casi, comunque, ciò che è preferibile fare è pagare, qualora se ne abbia la possibilità. Al contrario, infatti, si potrebbe verificare proprio l’eventualità di cui sopra. Ecco in che modo una semplice multa può tramutarsi nel pignoramento del tuo stipendio.

Non rivedrai mai più il tuo stipendio, la multa per divieto di sosta ha decretato la tua fine

In principio, se manchi di pagare una multa entro il tempo stabilito, potrai incorrere in conseguenze quali maggiorazione della multa a causa di sanzioni aggiuntive per mancato pagamento e l’accumularsi di interessi di mora. In seguito all’emissione della cartella esattoriale, che avviene dopo 60 giorni a partire dalla scadenza del termine per il pagamento della multa, maggiorata o meno, bisogna iniziare a preoccuparsi.

Infatti se non si paga la cartella esattoriale in tempo, a questo punto possono partire le procedure di pignoramento. Non tutti sono a conoscenza del fatto che il pignoramento può riguardare anche lo stipendio. In alcuni casi può accadere che si arrivi all’ipoteca di un immobile del debitore. Anche il veicolo può essere soggetto a pignoramento oppure a fermo amministrativo.