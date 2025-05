Altro che salutari, “queste verdure sono killer di donne e bambini”: le danno ai più piccoli pensando siano sane e invece

Occhio alle verdure che mangi: queste sono pericolosissime, specie per donne e bambini, cerca di stargli alla larga.

Da sempre, sappiamo che un’alimentazione sana è alla base di una vita con qualità migliore. Gli esperti si raccomandano di mangiare frutta e verdura in quantità, per assimilare quante più vitamine e nutrienti possibile.

Tuttavia, non tutti gli alimenti sono uguali tra di loro e alcuni possono rivelarsi davvero pericolosi, specie per determinate categorie di persone.

Stiamo parlando delle verdure killer, che mettono a rischio donne e bambini. Vieni a scoprire di cosa si tratta.

I benefici di questa verdura

Nonostante si tratti di una verdura davvero diffusa, che cresce spontaneamente in Europa e in Cina, questa nasconde dei lati che possono essere dannosi per alcune persone. In genere, le sue proprietà sono innumerevoli, in quanto parliamo di una verdura ricca di ferro, fosforo, calcio, magnesio, selenio, vitamine del gruppo B, del gruppo K e J, e beta-carotene.

Riguardo al consumo, questa verdura viene utilizzata, solitamente, sia per creare marmellate e che per bevande tonico-digestive. Stimola la secrezione dei succhi gastrici, contiene tannini, stimola il metabolismo e aiuta a perdere peso, è antiage e migliora la circolazione del sangue, oltre proteggere le ossa. Apparentemente, dunque, sembrerebbe la verdura perfetta, ma non è tutto oro ciò che luccica. Un consumo eccessivo, infatti, comporta una serie di problemi. Vediamoli insieme.

Le controindicazioni

Innanzitutto, la verdura in questione è il rabarbaro, una pianta erbacea presente in tutte le stagioni e utilizzata fin dal 2700 a.C. Ciò a cui devi prestare attenzione, se sei solito consumare questo alimento, sono le foglie. A causa dell’elevato contenuto di acido ossalico, esse irritano la mucosa intestinale e favoriscono la formazione dei calcoli renali. Inoltre, un dosaggio elevato risulta addirittura tossico. Per questo motivo, in diverse parti del web, si legge che “queste verdure sono killer di donne e bambini“. Sarebbe opportuno assumere il rabarbaro solamente in presenza di episodi di stitichezza occasionale.

Un uso eccessivo e continuativo porta ad avere un effetto lassativo, con perdita di molti liquidi e un effetto altamente tossico, specie nei bambini al di sotto dei due anni e nelle donne in gravidanza o durante il periodo di allattamento. Per questi soggetti, infatti, è sconsigliabile l’utilizzo di questa radice, nonostante sembri che essa abbia degli ottimi benefici di cui godere. Ciò dimostra che non tutte le verdure sono le perfette alleate della salute dell’uomo. Ognuna di esse ha le proprie caratteristiche e non bisogna mai sottovalutarne le controindicazioni.