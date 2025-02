Alessandro Cattelan: quanti anni ha e chi é la sua splendida moglie svizzera

Scopri tutti i dettagli sulla vita di uno degli ultimi co-conduttori di Sanremo: ecco quello che devi sapere su Alessandro Cattelan.

Il Festival di Sanremo si è concluso da poco e sta facendo ancora discutere tutti. Quest’anno, al posto di Amadeus, c’è stato Carlo Conti a vestire i panni di direttore artistico.

Accanto a lui, sul palco dell’Ariston, tantissime donne, che hanno dato un tocco in più a queste serate, portando spensieratezza, leggerezza, ma anche temi profondi ed emozionanti.

Tra i co-conduttori, però, Alessandro Cattelan era quello più atteso da pubblico. Brillante, simpatico e grande intrattenitore, l’uomo ha una schiera di fan bella compatta. Scopriamone di più sulla sua vita.

Un concentrato di energia

Chi segue Alessandro Cattelan da tempo, sa bene che l’uomo è un vero showman. Quando conduceva i live di XFactor, la sua energia si percepiva dallo schermo ed era in grado di incollare alla TV milioni di telespettatori. In seguito, si è dato da fare con altri programmi, come E poi c’è Cattelan, dove ha dato libero sfogo al suo talento. Quest’anno, ha anche condotto Sanremo Giovani e si è occupato del DopoFestival, lasciando un segno positivo nella gente a casa.

Nonostante sia un volto parecchio noto al pubblico, Cattelan cerca di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Di lui, sappiamo che si è sposato nel 2014, con una splendida donna svizzera e che ha due figlie, Nina e Olivia. Ma, chi è questa donna e quanti anni ha Alessandro, il conduttore che sembra un eterno bambino?

Il Peter Pan della televisione

Era il 2014, appunto, quando Cattelan è convolato a nozze con Ludovica Sauer, una splendida modella svizzera. I due, ancora oggi, sono molto affiatati e insieme hanno costruito una splendida famiglia. Nel frattempo, Alessandro ha conquistato anche il suo pubblico e si è impresso sulla scena come uno dei conduttori più amati della TV.

Nato l’11 maggio 1980, a Tortona, lo showman ama fare il suo lavoro e comunica tutto il suo entusiasmo nel modo in cui si mostra al pubblico. Quarantacinque anni e ancora tantissima voglia di vivere, e di dimostrare che ha talento da vendere. Con quella faccia da bravo ragazzo e quella spontaneità, Cattelan farà ancora tanta strada e, siamo sicuri, non smetterà di sorprenderci. Non ci resta che attendere il suo prossimo progetto e fare il tifo per lui.