Almeno 6 di questi 12 alimenti li teniamo tutti in frigorifero: é un errore madornale | Divieto assoluto di conservarli così

Impara a utilizzare correttamente il frigorifero: alcuni alimenti dovrebbero essere tenuti alla larga da questo elettrodomestico, ecco quali.

Avere un frigorifero in casa è indispensabile. Non c’è stagione o temperatura che tenga, perché determinati alimenti necessitano di essere conservati all’interno di questo elettrodomestico.

Altri, invece, potrebbero farne volentieri a meno, ma a causa di qualche falsa credenza o di qualche nostra convinzione, vanno a finire comunque in qualche ripiano del frigo.

Il rischio, ovviamente, è quello di comprometterne la qualità. Se vuoi evitare gli inutili sprechi, vieni a scoprire quali sono i dodici alimenti che dovrebbero stare alla larga dalle porte del frigorifero.

Frigorifero, gioie e dolori

Avere un frigorifero in casa, come abbiamo già detto, è indispensabile, ma questo ha bisogno delle giuste cure, affinché sia sempre efficiente. Per prima cosa, di tanto in tanto, svuotalo e dedicati alla pulizia dei vari ripiani. Essendo un luogo a contatto con diversi cibi, questo è il posto perfetto per la creazione di muffe e batteri. Se non vuoi che il tuo frigo sprigioni odori sgradevoli, armati di olio di gomito e, con solo un po’ di acqua e di aceto, puliscilo per bene. In questo modo, il cibo vivrà in un ambiente più sterile e non andrà a male.

Un altro consiglio è quello di accertarti quali sono gli alimenti che vanno davvero in frigo e quali, invece, dovrebbero essere conservati a temperatura ambiente. Alle volte, abbiamo la convinzione che un determinato prodotto necessiti di basse temperature per durare più a lungo e, invece, non è affatto così. Se sei stanco di dover buttare via del cibo dopo appena pochi giorni o di sentirne un sapore più alterato, sappi che questi alimenti dovrebbero essere off limits.

Allarme frigorifero: i cibi da tenere alla larga

Tra i dodici cibi che ti elencheremo e che non dovrebbero mai essere conservati in frigorifero, ce ne sono sei che ti stupiranno. Si tratta, infatti, di alimenti che crediamo fermamente debbano essere conservati così. Non sappiamo, però, di stare commettendo un errore madornale e di comprometterne la qualità. In particolare, parliamo dei pomodori, del pane integrale, delle patate, delle banane, dell’olio d’oliva e dell’aglio e della cipolla. I primi, riposti in frigo, vedono alterata la loro consistenza e il loro sapore, mentre il pane tende a seccarsi più velocemente. Il freddo, poi, non aiuta affatto le patate, che diventano dolci e farinose, così come non aiuta le banane, la cui maturazione viene interrotta. Ovviamente, anche per aglio e cipolla non c’è frigorifero che tenga, perché potrebbero essere soggetti a muffe e vale lo stesso per l’olio d’oliva, che potrebbe vedere la formazione di grumi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ABC Salute 360 | Benessere Psicofisico e Nutrizione (@abc_salute)

Ma, oltre a questi sei alimenti, ce ne sono anche altri sei, come puoi ben notare. Le fragole, l’avocado, gli agrumi, il caffè, il miele e il basilico, sono altri prodotti che devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, e che, a causa delle basse temperature del frigorifero, finirebbero con il vedere alterati la loro consistenza, il loro sapore. Se non vuoi sprecare il cibo e vuoi promuovere una cucina più sostenibile, è arrivato il momento di considerare le esigenze dei singoli alimenti, dando loro lo spazio che meritano.