Ammorbidente Lavatrice: se lo metti ancora nella vaschetta, non conosci questo trucchetto | Capi morbidi e profumati molto più a lungo

Smetti di buttare l’ammorbidente nella classica vaschetta e impara questo trucco: non potrai più farne a meno, i tuoi capi come nuovi.

Fare la lavatrice può diventare una vera e propria sfida, se l’intento è quello di trattare al meglio i capi. Basta un lavaggio sbagliato, è sufficiente impostare una temperatura errata, pero rovinare gli indumenti.

Se non vuoi che questo accada, ovviamente, devi prestare attenzione alle etichette dei vari capi d’abbigliamento. Sopra ognuna di esse, verrà riportato il metodo di lavaggio più opportuno, così da non sbagliare.

Tuttavia, anche il modo in cui aggiungi detersivo e ammorbidente fanno la differenza. In particolare, quest’ultimo dovrà essere messo seguendo determinati passaggi, se vuoi dei capi più morbidi e più profumati. Ecco di cosa si tratta.

Il segreto per indumenti come nuovi

L’ammorbidente, insieme al detersivo, è una delle due componenti indispensabili per una lavatrice. Contrariamente a ciò che molti pensano, questo non viene utilizzato solamente per profumare i vestiti, ma anche per preservarne la loro qualità. Difatti, l’ammorbidente crea una sorta di strato protettivo per le fibre dei tessuti, aiutando a prevenire l’usura. Attenzione, però, a non eccedere con le quantità, altrimenti potresti finire con l’avere il risultato opposto.

In ogni caso, l’ammorbidente aiuta a donare ai capi maggiore morbidezza, comfort e qualità, mantenendoli come nuovi, il più a lungo possibile. C’è un piccolo trucchetto, però, che rende il lavaggio ancora più funzionale. Smettila di buttare l’ammorbidente nella vaschetta senza dargli la giusta importanza. Scopriamo insieme gli step da seguire.

Il trucchetto salva profumo

Se vuoi avere la sensazione che i tuoi capi siano profumati più a lungo, attirando l’attenzione di tutti coloro che ti passano accanto, devi assolutamente seguire questo consiglio. Basta davvero poco e il gioco è fatto. Una volta terminato il classico lavaggio, inserisci l’ammorbidente all’interno della vaschetta e riavvia la lavatrice, selezionando il programma risciacquo + centrifuga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy iacolare (@giusy_lover_of_order)

Alla fine del lavaggio, la differenza sarà strabiliante. Ma, per giudicare l’effetto di questo trucchetto, devi attendere qualche giorno. Se vedrai che i tuoi capi saranno ancora profumati, come se fossero stati appena lavati, allora significa che questa mossa ha funzionato. In fondo, ti basta solamente perdere qualche minuto in più.