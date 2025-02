Antonella Clerici festeggia la figlia Maelle e pubblica un video dolcissimo: com’é cresciuta la sua piccola ormai 16 enne

La Clerici si lascia andare a una dolce dedica social: ecco le parole che ha scritto in occasione del compleanno della sua Maelle.

Anche se è terminato da più di una settimana, ancora non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo. Quest’anno, Carlo Conti ha scelto di avere al suo fianco grandi nomi della televisione e del cinema.

Tra questi, anche Antonella Clerici. La donna, aveva già calcato quel palco . Nel 2010, condusse il Festival da sola e, l’anno dopo, lo aprì, passando poi la conduzione a Gianni Morandi.

In quell’occasione, però, presentò all’Italia sua figlia Maelle, che aveva solo due anni. Una bambina con il viso angelico e una folta chioma riccia, che ha intenerito il cuore di tutti i telespettatori.

Oggi, Maelle ha sedici anni e, in occasione del suo compleanno, Antonella le dedica un video dolcissimo.

Un’Antonella scintillante

L’attesa di rivedere Antonella Clerici sul palco dell’Ariston, quest’anno, era parecchia. I suoi fan non vedevano l’ora di guardarla scendere le scale, con indosso degli splendidi abiti scintillanti, che mettessero in risalto la sua bellezza. E, pare che tutto sia andato secondo le aspettative. Con la sua simpatia e la sua spontaneità, la Clerici ha animato la prima serata del Festival di Sanremo, lanciando frecciatine a chi l’avrebbe accusata di “sapere di sugo”, perché Antonella non è solo una cuoca fantastica.

La donna è un’ottima conduttrice e intrattenitrice, oltre che una fantastica mamma. La Clerici, infatti, non perde occasione per manifestare l’amore che prova nei confronti di Maelle, la figlia avuta nel 2009, con l’attuale ex compagno Eddy Martens. Oggi, che la bambina non è più una bambina, Antonella sottolinea l’affetto che prova nei suoi confronti e lo fa con dolci parole, pubblicate come didascalia di un video, che racchiude i ricordi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Cuore di mamma

Sono passati sedici anni da quando Antonella Clerici è diventata mamma di Maelle e, da quel momento in poi, la donna non ha mai smesso di amarla e sostenerla. Come dimostrano le parole che accompagnano le foto, la conduttrice è fiera della sua piccola, fiera di quello che è diventata e di quello che potrebbe diventare. Anche se il futuro può essere incerto, ciò che è certo è che la Clerici sarà una costante per sua figlia.

Come lei stessa scrive: “Io e te siamo un unicum inscindibile“. Un video ricco di ricordi e d’affetto, che ha commosso gli utenti del web e i followers di Antonella. Senza ombra di dubbio, la sua carriera ha raggiunto apici invidiabili e le ha permesso di collezionare parecchi successi, ma il vero successo è avere una figlia come Maelle al suo fianco e potersi sostenere a vicenda.