Auto Bollente: c’è solo una cosa dare per rinfrescarla subito | Non devi accendere l’AC

Questo è il trucchetto che nessuno conosce per rinfrescare l’auto senza l’utilizzo dell’aria condizionata: scoprilo e svolta la tua estate.

I veri amanti dell’estate, ovviamente, riescono a trovare in essa tutte le note positive possibili. Spesso, invece, chi non è fan del caldo, dell’afa e delle giornate bollenti, fa fatica a prendere con leggerezza questi mesi di fuoco.

In particolare, quando saliamo in auto, dopo che questa è stata parcheggiata per ore sotto il sole, avvertiamo delle temperature davvero traumatiche.

Se contiamo il fatto, poi, che molti veicoli hanno rivestimenti in pelle, la cosa diventa ancora più insopportabile. Questo materiale, assieme alla plastica e al metallo, assorbe e rilascia calore lentamente, creando un effetto serra poco piacevole.

Ecco perché, dunque, tutti ricorrono all’aria condizionata. Ma, da oggi, smetterai anche tu di accenderla, perché c’è un altro modo per rinfrescare l’auto bollente. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Come evitare che l’auto si surriscaldi

Prima ancora di capire come avere una macchina sempre bella fresca, senza dover utilizzare necessariamente l’aria condizionata, che comporta un maggiore consumo di carburante per giunta, dobbiamo cercare di mettere a punto degli stratagemmi che ti consentiranno di evitare che l’auto si surriscaldi. La prima dritta che ti diamo è quella di parcheggiare in una zona ombreggiata. Certo, questo non è sempre possibile, ma qualora lo fosse, approfitta degli alberi, di tettoie e di qualsiasi altra che sia in grado di isolare la macchina dai raggi del sole.

In secondo luogo, ti suggeriamo di usare un parasole per coprire il parabrezza. Questo sarà in grado di bloccare il calore e di evitare che gli interni dell’auto si danneggino. Inoltre, sarebbe buona abitudine lasciare i finestrini abbassati, anche solo di pochissimi centimetri, per favorire la circolazione dell’aria. Se i tuoi sedili sono in pelle, poi, potresti coprirli con teli chiari, per fare in modo che assorbano meno calore. Ma, se vuoi veramente evitare di accendere l’aria condizionata, c’è solo un modo per farlo.

Il consiglio che non ti aspettavi

Per rinfrescare l’auto, dopo che questa è stata ore sotto il sole, non c’è più bisogno di usufruire dell’aria condizionata, perché ti basterà aprire e chiudere ripetutamente, almeno per cinque volte, la porta dal lato guida e, in contemporanea, lasciare aperto il finestrino del lato passeggero. Così, si creerà un effetto ventola, che spingerà tutta l’aria calda al di fuori del veicolo.

In questo modo, la temperatura all’interno dell’abitacolo si abbasserà anche di 10°C. Solo dopo aver fatto questo, potrai attivare la modalità ricircolo dell’aria nell’abitacolo. Solo dopo aver seguito queste semplici istruzioni, regola l’aria condizionata con gradualità, assicurandoti che le bocchette siano aperte e orientate verso la parte alta del veicolo. Inoltre, ricorda di non esagerare mai con la differenza di temperatura tra esterno e interno.