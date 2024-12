Bonus e Agevolazioni 2025: arriva il Salva-Birra | Cos’é e cosa prevede

Non perdere tutti i bonus e le novità del 2025: sarà un anno ricco di agevolazioni, che coinvolgono persino la birra.

Il 2025 non è ancora iniziato e già si parla di come riuscire a godere dei bonus e delle agevolazioni messe a disposizione dal Governo. Ebbene, il nuovo anno ci attende a bracci aperte e sembra essere pronto a riservarci grandissime novità.

In particolare, si parla di un Salva-Birra e di tante altre misure che destano la curiosità dei cittadini italiani. Staremo a vedere quali saranno le novità che travolgeranno gli italiani e che daranno l’inizio a un anno che, si spera, sia migliore di quello che sta per concludersi.

Poiché la situazione economica è alquanto traballante, gli italiani si aspettano di ricevere aiuti e agevolazioni, attraverso manovre dettate da chi è ai vertici e ha il potere nelle sue mani. Tuttavia, ciò che accadrà, a partire dal prossimo anno, ha dell’incredibile e riguarderà diversi settori. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una valanga di novità

Quella del Salva-Birra è solo una delle tante novità che riguarderanno il 2025 ma, probabilmente, è anche la più curiosa. Prima di scoprire di che si tratta, però, cerchiamo di capire anche quali saranno gli ulteriori bonus e agevolazioni di cui potranno godere i cittadini. In particolare, si parlerebbe di un rigetto della proposta degli aumenti al casello, il che fa stare tranquilli tutti coloro che sono soliti viaggiare. Inoltre, avverrà anche una modifica sulle proroghe delle concessioni elettriche, che si ridurranno da 40 a 20 anni. Il Governo ha, poi, deciso di aumentare al 30% il limite per la detassazione delle mance che il personale, addetto alla ristorazione, riceve dai clienti.

Sembra che sia pronto ad arrivare anche lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e di 20 per gli anni successivi, in favore di chi non riesce più a pagare lo stipendio per determinate cause, come la perdita di lavoro. Un altro bonus molto atteso è quello della sostituzione dei vecchi elettrodomestici, con altri più green e sostenibili, che consumino meno energia. Verrà coperto massimo il 30% del totale della spesa dell’apparecchio, fino a un importo pari a 100 euro, che diventa 200 euro, nel caso in cui l’ISEE sia inferiore a 25 mila euro. Ci saranno anche diversi fondi destinati alla sanità, nonché al mondo della psicologia, per aiutare le persone che hanno bisogno di una mano. Ma, cerchiamo di scoprire, ora, in cosa consiste questo salva-birra.

Il 2025 si apre con salva-birra

Oltre a questi grandi bonus e agevolazioni, il Governo avrebbe previsto anche delle micro-norme. In particolare, dovrebbe essere stato disposto uno stanziamento di 10 mila euro che promuove il gelato artigianale. Mentre, per i micro-birrifici artigianali, arriverebbe un’aliquota ridotta. La stessa Coldiretti avrebbe definito questa norma come salva-birra.

Aiuti e idee molto apprezzate, quelle che il Governo ha intenzione di portare in scena nel 2025. Chiaramente, i cittadini si aspettano e sperano che le agevolazioni crescano sempre di più, così da far tirare un sospiro di sollievo e venire incontro, soprattutto, ai meno fortunati.