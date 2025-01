Bonus infissi 2025: ti spetta anche se sei in affitto | Come fare per ottenerlo

Approfitta dell’incredibile novità del nuovo anno: ecco a chi spetta e come fare per ottenere il bonus infissi 2025.

Di questi tempi, risparmiare è la prerogativa della maggior parte delle famiglie. Chi, poi, deve affrontare le spese per la ristrutturazione di una casa, sa bene quanto siano fondamentali gli aiuti che provengono dal Governo. Con la Legge Bilancio 2025, i vertici hanno introdotto e confermato molti bonus, tra cui quello ristrutturazione e quello sugli elettrodomestici.

Un altro bonus, però, di cui forse non ne conosci neanche l’esistenza, è il bonus infissi. Dover sostituire porte, finestre e altri infissi, comporta una spesa alquanto sostanziosa, che non tutti possono affrontare. Questa agevolazione fiscale mira ad aiutare coloro che non sono in grado di affrontare costi del genere.

Scopriamo, nel dettaglio, a chi è rivolto questo bonus e come fare per ottenerlo, indagando sui requisiti necessari e sugli step da seguire per la procedura corretta.

A chi spetta il bonus

Contrariamente ciò che si potrebbe pensare, il bonus infissi 2025 spetta anche a coloro che sono in affitto. Questo sostegno nasce con l’idea di migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, grazie a un miglioramento dell’isolamento termico e acustico, riducendo così le emissioni inquinanti. Per tale ragione, il bonus è rivolto ai proprietari delle abitazioni, non solo individuali ma anche condominiali, agli inquilini o locatari, con il permesso del proprietario, ai titolari di diritti reali sull’immobile e a tutte le aziende ed enti che effettuano degli interventi su edifici già accatastati.

Grazie a questo bonus, potrai sostituire le finestre esistenti con modelli di ultima generazione, potrai installare persiane, zanzariere e tapparelle, migliorando l’efficienza energetica, potrai avere tende da sole e, incluso, avrai anche lo smaltimento dei vecchi infissi. Un lavoro completo, che darà una nuova aria alla tua casa e che ti permetterà di godere di benefici a lungo termine. Grazie a questi interventi di qualità, la tua abitazione avrà tutt’altro valore e le tue stanze gioveranno di un isolamento termico e di maggiore comfort. Per ottenerlo, questi sono i passaggi che devi seguire.

Come ottenere il bonus infissi 2025

Innanzitutto, i nuovi infissi dovranno rispettare i parametri di trasmittanza termica che sono richiesti dalla normativa, altrimenti non potrai iniziare i lavori. Una volta verificato ciò, potrai procedere con una comunicazione di inizio lavori asseverata, nel caso in cui la ristrutturazione edilizia è alquanto ampia. Per ciò che riguarda il bonifico da effettuare, procedi con pagamenti tracciabili. Per ottenere la detrazione, però, dovrai inviare i dati al portale ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Il bonus infissi può essere parte di diversi incentivi, quali il bonus ristrutturazioni, con una detrazione del 50% delle spese sostenute, l’ecobonus, che gode di una detrazione del 60% e il superbonus 110%, solo nel caso in cui la sostituzione degli infissi venga abbinata a interventi come il cappotto termico o la sostituzione della vecchia caldaia. Tutte queste iniziative, dunque, sono volte a migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, avendo un occhio di riguardo per la salute dell’ambiente.