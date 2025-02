Bonus residenza, spostala in questa città e ti pagano 5.000€ all’anno | 5 affitti te li copre lo Stato

Una nuova agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025: sposta la tua residenza e paga lo Stato

La crisi economica, l’aumento del costo dell’energia ed il caro affitti stanno provocando disagi per moltissime famiglie che non riescono ad affrontare neanche le spese di prima necessità.

Il Governo interviene a sostegno delle persone in difficoltà e promuove una serie di incentivi e agevolazioni per migliorare la condizione finanziaria.

I bonus non sono destinati solo ai nuclei familiari monoreddito o in difficoltà economica, ma l’obiettivo principale delle istituzioni consiste nell’inclusività di ogni categoria.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un Bonus rivolto a tutti coloro che per lavoro hanno dovuto abbandonare la propria residenza.

Bonus residenza: l’agevolazione introdotta dal Governo

L’inclusività è una delle priorità del Governo e con la Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto un bonus che mira da un lato a promuovere la mobilità lavorativa e dall’altro ad agevolare le imprese nella ricerca di manodopera qualificata.

Si tratta del bonus pensato per sostenere economicamente i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro e che vengono assunti a tempo indeterminato. Tuttavia, per poter beneficiare di questa agevolazione è necessario possedere degli specifici requisiti.

I requisiti per ottenere il Bonus residenza

Una nuova agevolazione fiscale è stata introdotta dal Governo per favorire la mobilità lavorativa e sostenere coloro che cambiano città per lavoro. Per tale ragione, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il bonus affitto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Come riporta il sito web “commercialistatelematico.com“, il bonus consente al datore di lavoro di rimborsare fino a 5 mila euro all’anno, per i primi due anni di assunzione, per il pagamento degli affitti e della manutenzione dell’immobile locato. Possono accedere al bonus affitto solo i dipendenti che hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025. Sono inclusi i lavoratori con contratto di apprendistato e a tempo parziale indeterminato.

Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto un determinato, un rapporto di lavoro intermittente ed un contratto di lavoro domestico. Possono beneficiare del bonus anche coloro che, nell’anno precedente all’assunzione, non hanno percepito una retribuzione superiore a 35 mila euro annui. Inoltre, i lavoratori devono aver trasferito la loro residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri rispetto alla precedente residenza. I dipendenti sono obbligati a fornire un’autodichiarazione al datore di lavoro in cui attestano il luogo di residenza dei sei mesi antecedenti l’assunzione. Questa dichiarazione ha validità legale e in caso di testimonianze mendaci sono previste sanzioni penali.