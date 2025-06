Bucato: si moltiplicano i batteri senza che noi li vediamo | Come disinfettarlo ed eliminare tutti i rischi

Scopri come lavare i tuoi capi in totale sicurezza, scongiurando la presenza di batteri: questi i suggerimenti di cui non potrai fare a meno.

Fare il bucato può sembrare davvero semplice, specie con le lavatrici più moderne, dotate di programmi specifici e particolari.

In realtà, però, questa operazione può nascondere delle insidie che neanche immagini e che possono causare la proliferazione di batteri.

Per ottenere dei capi perfettamente lavati e disinfettati, non dovrai fare altro che seguire i nostri suggerimenti e il gioco è fatto.

I capi che richiedono maggiori accortezze

Come ben sai, a seconda di ciò che andrai a lavare, c’è un programma da selezionare. Difatti, non tutti gli indumenti vanno lavati alla stessa temperatura, alcuni sono più delicati, altri più resistenti. Tra i capi che richiedono maggiori accortezze c’è la biancheria intima. Questa non deve essere trascurata per nessun motivo, visto e considerato che viene direttamente a contatto con la tua pelle. Dunque, se non utilizzi le giuste accortezze, metti a rischio la tua salute.

Gli esperti consigliano di cambiare le lenzuola almeno una volta alla settimana e di controllare sempre lo stato di asciugamani e accappatoi. Essendo questi ultimi a contatto con l’acqua, è più facile che vadano a formarsi dei batteri. Per scongiurare qualsiasi problema, ti basterà conoscere lo stratagemma perfetto per disinfettare e igienizzare il bucato a regola d’arte.

Come disinfettare il bucato alla perfezione

Per non sbagliare, ci sono solamente due modi: uno è possedere un elettrodomestico di ultima generazione, che suggerisce il programma e i gradi da utilizzare per ciascun capo; l’altro è prestare maggiore attenzione quando si fa il bucato. Le lavatrici più vecchie, infatti, non sono per nulla di aiuto, in casi come questi. Ti basterà sapere, però, che i capi di biancheria intima vengono disinfettati alla perfezione solamente se lavati tra i 40 e i 60 gradi. Il ciclo di lavaggio, dunque, non deve essere freddo, perché è solo grazie alle alte temperature se tutti i batteri vengono sterminati.

Restando bagnati, tra le fibre dell’asciugamano o dell’accappatoio vanno a crearsi germi e batteri, rischiosi per la propria salute. Grazie a una temperatura appropriata, però, il problema viene debellato alla radice. In questo modo, potrai avere un bucato sicuro, profumato, davvero pulito e sicuro. Basta poco per ottenere dei buoni risultati, occorre solamente conoscere questi segreti e metterli in pratica ogni volta che ne avrai bisogno.