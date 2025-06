Borgo toscano da togliere il fiato: perfetto da visitare per un week end di Relax a due passi dalle grandi città

Sicuramente, non è la prima volta che sentirai parlare bene della Toscana: la regione è ricca di meraviglie e il borgo è una di queste.

La Toscana è la patria dell’arte, della buona cucina, custodisce alcuni dei monumenti più belli e ospita milioni di turisti.

In genere, però, quando pensiamo a questa regione, ci vengono alla mente tutte quelle città più note, come Firenze, Pisa, Siena.

Quasi nessuno, invece, si sofferma su quelli che possono essere dei gioiellini nascosti, fantastici da scoprire, come un borgo talmente bello da togliere il fiato.

Scopri di cosa stiamo parlando e prenota il tuo weekend di relax. Non te ne pentirai.

Perché scegliere la Toscana

Prenotare una vacanza in Toscana è sempre un’ottima scelta. La regione, infatti, ha da offrire parecchie attrazioni, piatti squisiti, scorci sensazionali. Questo sarà un viaggio tra arte, gastronomia, natura e relax, perfetto per chi ha bisogno di prendersi una pausa e pensare solo a se stesso.

Famosa per le terme, per il buon vino, per gli ottimi luoghi in cui fare escursioni e per i musei in cui ammirare le opere più famose al mondo, la Toscana rapisce i cuori di tutti coloro che la visitano. Tra tutte le destinazioni, però, forse non hai mai sentito parlare di questo magico borgo, vicino alle grandi città, ma completamente autonomo, in grado di regalare delle giornate mai vissute prima.

Il borgo che conquista tutti

Oltre a tutte le motivazioni che ti abbiamo dato, secondo le quali la Toscana si posiziona tra le mete più imperdibili, per un viaggio indimenticabile, ne dobbiamo aggiungere un’altra. Parliamo del Borgo Giusto Tuscany, un paradiso immerso nel verde delle colline lucchesi, in grado di accogliere i visitatori e trasportarli in un’atmosfera completamente rilassante. Questo borgo è il luogo ideale se hai voglia di staccare la spina e riconnetterti con la natura. A due passi dalle grandi città, il luogo offre un’esperienza sensazionale, fatta di profumi e sapori della tradizione.

L’attività è stata inaugurata, dalla chef Stefania e dai suoi collaboratori, il 13 maggio 2022. Quest’anno, dunque, ha compiuto tre anni e, in quest’arco temporale, sono parecchie le persone che lo hanno visitato e che ne sono rimaste colpite. Qui, nella Valle del Serchio, vengono accontentate le esigenze di tutti, dai più grandi ai più piccoli. In questo paese, l’unico scopo è rilassarsi. Dimentica la macchina, gli impegni e l’agenda, e prenditi un momento per godere di tutte le meraviglie della Toscana. Inoltre, avrai anche la possibilità di usufruire della spa e del centro benessere, per un’esperienza rilassante a 360 gradi. Il tutto, ovviamente, accompagnato dai grandi piatti della cucina del luogo, per soddisfare mente, corpo e palato.