Ora Yuka non serve solo per fare la spesa: queste sono le migliori creme solari approvate dall’App della carotina

Per quest’estate, lasciati consigliare da Yuka per la migliore crema solare da acquistare: proteggi la pelle in maniera intelligente.

Da circa qualche anno a questa parte, l’applicazione Yuka ha avuto una diffusione pazzesca sui nostri smartphone.

Evidentemente, le persone hanno compreso che è fondamentale sapere cosa si acquista, sia per quanto riguarda i prodotti alimentari, sia per quelli per la cura e la bellezza personale.

Per quest’anno, potrai sfruttare Yuka anche per trovare la crema solare migliore. Ecco quelle approvate dall’applicazione.

La funzionalità di Yuka

Grazie a questa App, infatti, inquadrando il codice a barre dell’articolo, potrai avere una valutazione sulla sua composizione. Nel caso in cui il prodotto sia buono, il colore sarà verde. Se è pessimo, il colore sarà rosso. L’arancione è per le vie di mezzo. Alcuni ingredienti, infatti, se ingeriti o se venuti a contatto con la nostra pelle, potrebbero essere nocivi e Yuka ti mette in guardia proprio su questo.

L’applicazione è completamente gratuita e ti guida verso una maggiore consapevolezza all’acquisto. Grazie a queste indicazioni e a queste analisi, puoi essere più cosciente di ciò che stai portando in tavola o di ciò che stai per applicare sul tuo corpo. Non lasciarti ingannare da quelle etichette complesse, alle volte pragmatiche, ma lascia che sia Yuka a leggere il prodotto per te.

Quale crema solare scegliere

Il sito Green Me ha riportato una lista delle dieci creme solari migliori, a detta di Yuka. L’applicazione francese, famosa per il logo a carotina, come abbiamo già detto, non analizza solo prodotti alimentari, ma anche cosmetici. Quest’estate, dunque, fidati di essa e scegli una delle creme che ha reputato più sicure per la tua pelle. Si tratta di un must have della stagione, indispensabile per prevenire la formazione delle macchie solari sul corpo e per scongiurare qualsiasi altro problema di entità più grave.

Dopo aver analizzato diverse creme presenti sul mercato, Yuka ha stilato una classifica di quelle più sicure ed efficaci, attribuendo a esse un punteggio che va da 0 a 100, avendo come parametro di misura ingredienti, additivi e impatto sulla salute. Di questa classifica ne fanno parte: Latte Fluido Defence Sun SPF50+, di Bionike, con un bel 100/100; Very High Protection Sun Lotion SPF50+, di Mustela, anche questa con 100/100, così come lo Spray Solare Invisibile Dry Touch SPF50, di Avène e l’Extreme Sun Secure SPF50+, di SVR. A essere valutato sempre con il massimo dei voti, c’è anche lo Spray Protezione Molto Alta SPF50+, di Goovi. A seguire, con 93/100, troviamo lo Stick Invisibile ad Alta Protezione SPF50, di Caudalie, lo Stick Solare Sapore di Aloe SPF50+, di Bilboa, lo Spray Protettivo Anti-Age SPF50+, di Clinians e lo Stick Protettivo SPF50+, di Arval. Infine, con un bel 90/100, abbiamo il Sun System Stick SPF50+, di Rilastil. Ovviamente, nessuno dei marchi presenti in classifica ha pagato l’applicazione per essere incluso. Tutto, infatti, nasce dall’analisi delle componenti di ciascuna crema e da una reale valutazione, fatta per l’utente e per la sua salute.