Casino, Live Casino & Odds på nett

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Croupiers sender live fra rom utformet som ekte kasinoer.

Alle spillene i den eksklusive delen er basert på Provably Fair-teknologi.

Spillerne får en verdifull opplevelse av interaksjon med ekte dealere.

Dette er et fint alternativ for de som ønsker å føle atmosfæren i en landbasert kasino uten å forlate hjemmet.

Du kan velge mellom Visa, Mastercard, Neteller, Skrill eller kryptovaluta. Du kan kontakte oss via live chat eller e-post, og vi tilbyr support på norsk for en optimal opplevelse. Roobet opererer under strengt tilsyn av Malta Gaming Authority (MGA), en anerkjent lisens som garanterer høyeste standarder for rettferdighet og sikkerhet. Vårt mål er å skape en trygg og engasjerende spillopplevelse for alle våre norske brukere.

SeniorSupport kan komme hjem til deg – raskt og enkelt

Før du kan gjøre ditt første uttak og dra nytte av for eksempel din velkomstbonus bonus, vil du sannsynligvis måtte fullføre KYC-verifiseringen, som nevnt tidligere. Dette inkluderer en budsjettkalkulator for å spore utgifter, innskuddsgrenser, tapsgrenser, tidsbegrensninger for økter og selvekskludering for de som trenger en pause fra spillingen. Svindeloppdagelse og en streng personvernpolicy er på plass for å sikre brukernes midler og privatliv. Kasinoet benytter avansert SSL-kryptering for å sikre at alle overførte data er beskyttet. Tilbudet er dynamisk og inkluderer omfattende live betting-muligheter. De elektroniske bordspillene er et utmerket alternativ til live-versjonene, ofte med fleksible innsatsalternativer og høyere RTP-er.

Utvalget inkluderer over 500 forskjellige rom og består av klassiske bordspill og populære game shows. Jackpot-spill gir sjansen til å vinne livsforvandlende summer fra et enkelt spinn. Blant de mest populære er Snoop’s High Rollers, som har fått The Doggfather’s godkjenningsstempel.

Spillere kan sette inn og ta ut alle beløp som overstiger 10 EUR. Maksimale innskudds- og uttaksgrenser er ikke begrenset. Roobet Norge kasino samarbeider kun med anerkjente spillutviklere som har gode omdømmer i iGaming-bransjen.