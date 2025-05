Che assillo le Zanzare: questo è l’unico spray che funziona per non farsi pungere | È 100% naturale

Dimentica le zanzare e goditi la tua estate: con questo spray completamente naturale, non avrai più l’incubo dei pizzichi.

L’estate è la stagione preferita di chi preferisce il caldo al freddo, di chi ama il mare, il sole che tramonta più tardi.

A disturbare la quiete, però, ci pensano le zanzare, fastidiosissimi insetti che, tra pizzichi e ronzio, rendono le giornate d’estate un vero incubo.

Fortunatamente, c’è uno spray che risolverà tutti i tuoi problemi. Non stiamo parlando dei classici prodotti che trovi in commercio, chimici e costosi, ma di uno spray 100% naturale. Scopriamone di più insieme.

Come utilizzare al meglio lo spray antizanzare

Se sei stanco di spendere soldi per prodotti costosi, che possono essere anche dannosi per i bambini che li utilizzano, devi assolutamente testare questo spray naturale al 100%. Prima di scoprire come crearlo, però, devi imparare qualche trucchetto per sfruttarlo al meglio. Per quanto possa essere efficace, infatti, il prodotto zanzare repellente può fare un buco nell’acqua se non viene utilizzato in modo efficace.

Innanzitutto, applica lo spray nei punti più esposti, come gambe, braccia e collo. Se ti trovi in un ambiente dove pullulano le zanzare, è bene procedere a riapplicare il prodotto ogni due ore circa, altrimenti l’effetto svanirà e gli insetti ti assaliranno. Per agevolare il lavoro dello spray, potresti indossare indumenti più coprenti, in modo tale da impedire alle zanzare di arrivare direttamente alla pelle. Quando sei in casa, cerca di munirti di zanzariere e tieni porte e finestre chiuse, nelle ore serali. Grazie a questi consigli e all’ottimo spray naturale, le zanzare non saranno più un problema.

Step by step per uno spray naturale

Per preparare in casa uno spray repellente antizanzare, avrai bisogno di alcuni semplici ingredienti. In particolare, ti occorreranno alcuni oli che, per quanto possano avere un odore che non gradisci, sono nemici di questi insetti e li tengono alla larga. Ci riferiamo, in particolare, all’olio di citronella, all’olio di tea tree e a quello di eucalipto. Dopo aver scelto l’olio da utilizzare, tra questi appena citati, procurati 100 ml di acqua distillata, 30 ml di alcol e 15-20 gocce di olio essenziale. Per conservare la miscela, utilizza un flacone spray in vetro scuro, perché gli oli, esposti alla luce diretta del sole, possono deteriorarsi.

Versa tutti gli ingredienti all’interno dell’apposito contenitore, rispettando le quantità indicate. Per ciò che riguarda gli oli, puoi anche creare un mix tra diverse fragranze, a seconda dei tuoi gusti. Agita il flacone prima di utilizzare lo spray, così che tutti gli ingredienti possano miscelarsi insieme e fare il loro lavoro. Prima di spruzzarlo ovunque, applica il prodotto su una piccola parte del corpo, così da testarlo e scongiurare qualunque ipotetica reazione allergica.