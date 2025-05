Capelli: queste sono le acconciature dell’estate 2025 | A prova di caldo in tutte le occasioni

Non lasciare che il caldo ti impedisca di essere sempre in ordine e alla moda: con queste acconciature, non sbaglierai un colpo.

Il caldo è ufficialmente arrivato. Per quanto alcune regioni o zone stiano ancora combattendo con cambi di temperature repentini e brutto tempo, quasi ovunque si respira già odore d’estate.

Chi, purtroppo, non ama le alte temperature, si trova costretto a dover trovare dei rimedi, per resistere alla stagione.

In particolare, sapere come acconciare i capelli può essere indispensabile, se non vuoi avere un look sciatto e un aspetto trascurato. Ecco le acconciature di tendenza per questo 2025.

Trucchetti per contrastare il caldo

Quando il caldo non lascia scampo, occorre trovare qualunque trucchetto valido per contrastarlo. L’estate, infatti, andrebbe vissuta a pieno, senza limiti e rinunce. Per questo, dovresti imparare, innanzitutto, a gestire il tuo armadio. Scegli outfit adatti alla stagione e tessuti freschi, traspiranti. Permettere alla pelle di respirare, sentirti comoda e a tuo agio, è fondamentale per non rovinarti la giornata.

In più, sappi che anche i capelli possono fare la differenza. Scegliere di lasciarli sciolti, che cadono a cascata sulle spalle, vuol dire essere consapevole di sudare il doppio e di soffrire maggiormente le alte temperature. Se, invece, sceglierai una delle acconciature più di tendenza per l’estate 2025, potrai creare look perfetti, curati nel minimo dettaglio, in grado di combattere l’afa.

Le acconciature anti-afa

Tra tutte le acconciature più di tendenza, per questa estate, ce ne sono alcune che non tramontano mai, una sorta di evergreen nel mondo dell’hairstyling. Ovviamente, parliamo della coda alta, un grande classico, da realizzare con le opportune spazzole e i giusti prodotti. Il vero scopo, infatti, è quello di farla il più tirata possibile, così da non avere baby-hair che svolazzano ovunque. La coda, in questo caso, può essere adatta a ogni occasione, perché è perfetta sia per il giorno, al mare o con look più casual, che di sera, con un outfit più elegante. Un altro evergreen, che salverà la tua estate, è lo chignon. Raffinato e semplice da realizzare, questo si presta benissimo anche agli impegni più importanti, come le cerimonie.

In alternativa, se hai voglia di un look più sbarazzino, puoi optare per una bella treccia, che sia classica, alla francese o a spina di pesce, è sempre la scelta giusta. Altrimenti, puoi creare un bell’half bun, ovvero un mezzo chignon. Una via di mezzo tra capelli legati e capelli sciolti, perfetti per chi sopporta meglio il caldo. Non dimenticare, poi, la coda bassa laterale, ideale per chi ha i capelli troppo corti per prestarsi ad altre acconciature. Con questi styling, sarà più semplice affrontare l’estate e mostrarti sempre al meglio.