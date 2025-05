Veronica Gentili, a tutto gas anche in amore: chi è e quanti anni ha il suo fidanzato

La nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi sta vivendo un periodo fantastico, sul lavoro e in amore: ecco chi è la dolce metà della Gentili.

Quest’anno, l’Isola dei Famosi ha dato il benvenuto a una nuova conduttrice, condottiera dei naufraghi, Veronica Gentili.

Dopo anni in cui il reality veniva condotto da Ilary Blasi e dopo la conduzione, nella scorsa edizione, di Vladimir Luxuria, i vertici Mediaset hanno deciso di puntare su un altro volto già noto.

Infatti, la Gentili è al timone anche de Le Iene, un programma seguitissimo di Italia Uno. Grazie alla sua spontaneità e alla sua professionalità, la donna è riuscita a conquistare tutti i telespettatori.

Gli ascolti parlano chiaro e Veronica sta avendo un grande successo. Lo stesso successo che, a quanto pare, si riflette anche nella vita sentimentale. Ecco chi sarebbe il suo fidanzato.

Veronica Gentili cavalca l’onda del successo

Forse, in pochi sanno che Veronica Gentili, oltre a essere un’apprezzata e stimata giornalista, e conduttrice italiana è anche un’attrice e una regista teatrale. Nel corso della sua carriera, infatti, ha preso parte a diverse pellicole e ha recitato in alcuni episodi di serie di successo. La donna ama l’arte in tutte le sue forme e ama stare davanti alla telecamera. D’altronde, le riesce bene, perché appare sempre a suo agio, in ogni contesto. Non è mai forzata o fuori luogo, e lo sta dimostrando anche in questa nuova avventura.

All’Isola, infatti, non è affatto semplice tenere a bada i capricci dei naufraghi vip, che si lamentano per la fame, per le condizioni in cui vivono e per le prove che devono affrontare. Veronica, però, riesce sempre a mettere tutti al loro posto, con garbo ed educazione. L’essere così immediata, probabilmente, ha conquistato il pubblico a casa, che aveva bisogno di un po’ di verità e trasparenza. Chissà se penserà lo stesso il suo compagno di vita, con il quale la conduttrice condivide le sue giornate.

Il partner della Gentili

Il cuore di Veronica Gentili è stato rapito da Massimo Galimberti, un uomo lontano dai riflettori, ma che ha comunque a che fare con il mondo dello spettacolo. I suoi studi, infatti, lo hanno portato a essere uno scenografo di successo, a essere docente presso l’Università degli Studi Roma Tre e a essere membro della direzione artistica del Festival del Cinema di Roma. Tra una pausa dal lavoro e l’altra, lui e Veronica cercano di ricavarsi un po’ di tempo per stare insieme. Non riescono a stare l’uno lontana dall’altra.

Tra Massimo e la Gentili ci sono ben nove anni di differenza. Lei ne ha quasi 43 e lui, dunque, più di 50, ma non è certo questo a fermare il loro amore. I due convivono a Roma da qualche tempo e, dal loro primo incontro, nel 2014, sembrerebbe non essere cambiato proprio nulla. Il loro è un sentimento duraturo, che ha trovato il modo per incastrare alla perfezione tutti i pezzi del puzzle.