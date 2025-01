Città Fortunata Lidl: nuova apertura del discount | Cercasi urgente 100 risorse da inserire

Lidl apre in una nuova città: l’amatissima catena di supermercati è pronta a crescere ancora e cerca personale, ecco dove.

Lidl torna a sorprendere ancora, ma questa volta non lo fa con offerte da urlo, bensì con una nuova apertura.

In una città d’Italia, sta per essere presentato di Recruiting Day, per una nuova sede. Cento sono le risorse da inserire, con urgenza, proprio qui.

Vieni a scoprire di che città si tratta e fino a quando potrai presentare la tua domanda.

Nuove opportunità lavorative da Lidl

Un discount così amato con Lidl non poteva che avere più sedi sparse, in tutta Italia. Ovviamente, ogni nuova apertura comporta l’assunzione di risorse. I punti vendita vengono presi d’assalto dai clienti, ovunque essi si trovino, perché questa catena di supermercati garantisce prodotti freschi e genuini, a prezzi competitivi. Ma, oltre ai generi alimentari, da Lidl puoi trovare articoli per il fai da te, prodotti per la casa, capi d’abbigliamento. Le offerte che vengono pubblicate sul volantino, di settimana in settimana, sono davvero ghiotte.

E questo è il principale motivo per il quale Lidl si sta diffondendo a macchia d’olio, sul territorio italiano. L’ultima notizia, che riguarda la ricerca urgente di 100 risorse, ha messo in allerta tutti quanti, perché potrebbe trattarsi di un’opportunità importante da sfruttare. Scopriamone di più, cercando di capire in cosa consiste questo Recruiting Day, quando avverrà e per quale città.

Lidl cerca te

La grande ricerca del personale, da parte di Lidl, avverrà il 12 febbraio 2025 e riguarderà il Friuli Venezia Giulia. Presso Villa Manin di Passariano di Codroipo, si procederà alla ricerca di cento risorse, che andranno a ricoprire diverse posizioni. Anche se siamo ancora in pieno inverno, i dirigenti delle varie aree hanno uno sguardo al futuro e iniziano a pensare già all’estate, andando ad assumere un rinforzo delle risorse già presenti, in particolare nell’area udinese e pordenonese.

La realtà lavorativa Lidl sembra essere seria e professionale, tant’è che quasi il totale dei contratti stipulati sarebbe a tempo indeterminato. Le posizioni aperte per queste sedi sono quella di operatore di filiale, di addetto/a alle vendite, assistant store manager, impiegato/a ufficio facility, apprendista addetto/a vendite e preparatore merce magazzino. Una ricerca variegata, che dà la possibilità a più persone di presentarsi alla selezione e tentare. Hai tempo fino al 5 febbraio per inviare la tua candidatura, attraverso il sito della Regione di riferimento. Lidl non smette di allargarsi e, dopo aver inaugurato l’ultimo negozio a Cordenons, è già in procinto di una nuova apertura, a Sacile. Con 22.000 collaboratori in Italia, Lidl si conferma un colosso della vendita e della grande distribuzione.