Concorso pubblico, lo stavano aspettando tutti: contratto indeterminato anche per i diplomati | Scadenza a mezzanotte

Una notizia molto importante per tutti coloro che cercano un posto di lavoro. In questo caso c’è da affrontare un concorso pubblico

In un periodo di gravissima crisi economica come questo la ricerca di un lavoro somiglia molto alla scalata dell’Everest a mani nude. Eppure, nonostante una congiuntura tutt’altro che favorevole, le occasioni di trovare un’occupazione valida e credibile non mancano.

Sia nel settore privato che in quello pubblico si cercano profili professionali per diplomati e laureati e le relative proposte formulate ai potenziali candidati sono molto allettanti, sia in termini economici che contrattuali.

Detto che nel settore privato le occasioni possono arrivare in qualsiasi momento, in quello pubblico sono stati indetti dei concorsi: uno di questi porta dritto a Bari, dove la locale sede della Camera di Commercio è in cerca alcuni profili professionali di medio e alto livello.

Per tutti coloro che ancora non ne fossero a conoscenza, la Camera di Commercio è un’ente che associa le imprese di un determinato territorio per tutelare i loro interessi collettivi, creare opportunità di affari e prestare loro eventuali altri servizi.

Concorso pubblico, non c’è da perdere tempo: la Camera di Commercio ha deciso

Dunque la Camera di Commercio di Bari ha indetto dei concorsi per il 2024 rivolti a 14 Diplomati e Laureati con contratti a tempo indeterminato, con relativa domanda da inoltrare e il bando del concorso stesso.

Serve dunque coprire quattordici posti di lavoro, tutti di qualità e di alto livello professionale. Le assunzioni previste, come anticipato, saranno rigorosamente a tempo indeterminato e pieno, all’interno dell’organico della Camera di Commercio.

Concorso pubblico, bisogna sbrigarsi: i tempi sono molto stretti

La scadenza per presentare la propria candidatura non è troppo distante nel tempo: le domande vanno infatti inviate entro e non oltre il prossimo 3 ottobre. Analizziamo infine in dettaglio quali sono i profili professionali da coprire. L’Ente barese cerca dieci ‘Istruttori’, ruolo per il quale è sufficiente possedere il diploma di scuola secondaria superiore.

Sono 5 i posti da assegnare come Istruttore nei processi organizzativi di supporto e altrettanti per il ruolo di Istruttore nei servizi promozionali per lo sviluppo delle imprese, il turismo e l’orientamento al lavoro. Sono invece quattro i funzionari da assumere e in questo caso è imprescindibile la laurea: si cerca un Funzionario nei processi organizzativi di supporto, uno che sia specialista della comunicazione istituzionale e due posti nei servizi promozionali per lo sviluppo delle imprese, il turismo e l’orientamento al lavoro.