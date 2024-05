Concorso pubblico, posti di lavoro d’oro zecchino: ti danno 100.000€ all’anno | Possono provarci tutti

La Pubblica Amministrazione sblocca i nuovi concorsi con Maxi stipendi: fino 100.000 euro l’anno per una determinata area.

Non c’è abbastanza personale. Questo pare essere il banale, quanto essenziale motivo per cui presto verrà dato il via alle nuove assunzioni pubbliche. Da qui anche un maxi stipendio: fino a 100 mila euro per i neoassunti, ma che può aumentare con l’anzianità che avanza. Il motivo di tale cifra? I dipendenti privati nello stesso settore prendo uno stipendio maggiore di coloro che lavorano nello stesso ruolo per la Pubblica Amministrazione.

L’ultimo contratto ha infatti introdotto la quarta area del pubblico impiego, che consente il reclutamento di specifiche professionalità di cui lo Stato avrebbe bisogno, ma fino adesso non è riuscito ad ottenere a causa degli stipendi ridotti.

La nuova quarta area della Pubblica Amministrazione

Ovviamente sorge spontaneo chiedersi, essendo una novità, di cosa si tratta. Partiamo dal presupposto che non è stato ancora lanciato il concorso e per questo motivo è bene rimanere sintonizzati, vista l’enorme affluenza che avverrà dopo l’annuncio ufficiale. Questo pronostico è dovuto, in parte, dai pochi posti disponibili (188 al momento) oltre al fatto che l’alto stipendio potrebbe essere decisamente attrattivo per molti.

Quest’area sarà riservata ai cosiddetti ‘super funzionari’, ossia coloro che ricopriranno una figura intermedia tra i funzionari della terza area e i dirigenti. La pubblica Amministrazione ha infatti bisogno di lavoratori con competenze elevate e specialistiche per portare avanti progetti importanti, come quelli finanziati dal Pnrr.

Per attrarre questi professionisti, gli stipendi all’ingresso nella quarta area sono stati alzati. Ad esempio, il ministero dell’Economia ha fissato un importo di partenza di 98 mila euro, superiore ai 67 mila e 500 euro di un dirigente di prima fascia. Questo crea un paradosso: chi dirige le attività guadagna meno di chi le esegue.

Per quali ruoli è aperto il concorso

Entrando nel vivo dei concorsi a breve disponibili per la Pubblica Amministrazione, sono stati stanziati 5,9 milioni di euro per nuove assunzioni nei seguenti ministeri, con concorsi pubblici in arrivo:

Ministero dell’Economia e delle Finanze: 60 assunzioni;

Ministero della Cultura: 100 assunzioni;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 10 assunzioni.

Ministero degli Affari Esteri: 18 assunzioni nel 2024 e 17 nel 2025.

Ovviamente, per accedere a tali concorsi, o comunque avere un minimo di probabilità di riuscita, in primo luogo è bene tenersi aggiornati così da essere i primi. Oltre a questo, non basta essere in possesso della laurea, ma bisognerà dimostrare di avere esperienza pluriennale in ruoli specialistici e di responsabilità, oltre ad aver sviluppato le competenze necessarie.