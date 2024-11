Cremoso e gustoso: vi svelo il segreto per preparare lo zabaione perfetto | Devi fare attenzione ad un solo ingrediente

La crema perfetta per ogni stagione, diffusa negli States a Natale: ecco una ricetta tutta italiana con un ingrediente fondamentale.

Lo zabaione è una crema versatile che si può mangiare con un cucchiaio o all’interno di altri dolci quando viene utilizzato come farcitura: si tratta di una vera delizia della tradizione italiana.

Un accorgimento fondamentale consiste nella scelta delle uova. Queste, infatti, devono essere davvero fresche, così da evitare contaminazioni di vario genere.

Una volta esservi procurati delle uova il più fresche possibile, mancano pochi ingredienti per realizzare un perfetto zabaione come lo facevano le nostre nonne: ecco la ricetta.

Zabaione, uova fresche e un ingrediente in più per spingere il gusto

La ricetta che illustriamo oggi è stata diffusa dal famosissimo sito Casa Pappagallo, anche pagina Facebook, che si occupa di ricette della tradizione italiana con al centro la genuinità dei prodotti e l’aderenza alle ricette originali.

Per realizzare lo zabaione ideale avremo bisogno di: 160 gr di tuorlo d’uovo fresco, 160 gr di zucchero e, infine, l’ingrediente “segreto” ovvero 120 gr di Marsala. Una volta procurati gli ingredienti necessari, siamo pronti a creare lo zabaione perfetto: gli ospiti e i familiari rimarranno esterrefatti dalla sua bontà.

Uova fresche, olio di gomito e un pò di alcool: ingredienti top per lo zabaione

Una volta procurati gli ingredienti nelle dosi descritte, dovrete munirvi di un recipiente. Al suo interno, dovrete sbattere i tuorli con lo zucchero e il marsala utilizzando una frusta a mano. Una volta iniziato, dovrete posizionare il medesimo recipiente su una pentola con acqua calda, ovvero a bagnomaria. Mantenendo in questo modo il recipiente, dovrete continuare a girare con la frusta. Con un termometro dovrete controllare che la miscela giunga a 62 gradi centigradi, temperatura alla quale avviene la pastorizzazione delle uova.

Una volta raggiunta questa temperatura, basterà proseguire a mescolare il composto con la frusta fino a ottenere la giusta densità. Quest’ultima è al centro di querelle da anni, c’è chi preferisce che lo zabaione sia più denso e chi lo preferisce un pò più liquido. Una volta terminato, attendete che la crema si raffreddi e potrete servirla al cucchiaio o utilizzarla per farcire il dolce che state componendo. Lo zabaione al Marsala è ideale anche per quando non avete abbastanza tempo per creare un dolce complesso, ma la voglia di dolce vi assale e vi rendete conto di non avere molti ingredienti in casa.