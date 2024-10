Brufoli, smettila subito di applicare questo prodotto: per gli esperti questo rimedio della nonna è davvero pericoloso

Avere una pelle perfetta è il sogno di migliaia di ragazze ma questo prodotto peggiorerà le vostre imperfezioni

Mantenere una pelle liscia, elastica e luminosa è un’impresa piuttosto difficile. Capita a tutti un periodo di particolare stress emotivo che si esprime attraverso eruzioni cutanee o rossori.

Moltissimi prodotti che sono in commercio non fanno altro che peggiorare la situazione, aumentando la frustrazione e la sensazione di disagio.

L’acne è da sempre il grande nemico dell’uomo e spesso si cercano rimedi naturali per risolvere questo problema. Sul web circolano moltissime soluzioni fai da te che infiammano ancor di più la pelle.

In particolare esiste un metodo piuttosto diffuso che è sconsigliato dagli esperti poichè può provocare conseguenze ben peggiori.

I rimedi fai da te per l’acne

Basta aprire i principali social network per trovare centinaia di rimedi fatti in casa per curare le imperfezioni cutanee. In questi casi, soprattutto quando l’acne è particolarmente diffusa, è bene consultare dei medici specializzati per capire quale soluzione adottare.

Azzardare una cura è l’errore più grande che si possa commettere poichè si rischia solo di peggiorare la situazione della propria pelle. In molti usano l’acqua ossigenata per seccare la pelle acneica e altri ancora cercano di risolvere con gli impacchi di bicarbonato. Questi metodi sono assolutamente da evitare, ma esiste un rimedio fai da te che è ancor più pericoloso.

Questo prodotto è dannoso per la pelle acneica

L’acne è una malattia della pelle che richiede un consulto da parte degli esperti per poter essere risolta al meglio. Provvedere autonomamente a cercare soluzioni efficaci è un grande errore poichè il rischio è di peggiorare l’irritazione cutanea. Come abbiamo anticipato, sul web circolano moltissimi rimedi fai da te che dovrebbero essere assolutamente evitati, ma uno dei più pericolosi consiste nell’applicare il dentifricio sulle imperfezioni della pelle al fine di “asciugare l’acne”.

Applicare questo prodotto è una pratica piuttosto comune poichè si pensa erroneamente che le sue proprietà antibatteriche possano creare beneficio anche per il tessuto cutaneo. In realtà il mentolo e il laurilsolfato di sodio sono troppo aggressivi per la pelle e rischiano di provocare delle irritazioni, un’eccessiva sensibilità cutanea o delle reazioni allergiche. Inoltre, gli ingredienti del dentifricio possono sbilanciare il Ph naturale della pelle e favorire l’insorgere di altri disturbi cutanei. Anche l’ostruzione dei pori è un alto rischio se si utilizza il dentifricio e potrebbe peggiorare l’acne.