Conto deposito: differenze rispetto ad altri strumenti di risparmio

Orientarsi nel panorama degli strumenti di risparmio disponibili in Italia richiede una comprensione chiara delle caratteristiche, dei rendimenti e dei rischi associati a ciascuna opzione.

Il conto deposito rappresenta una delle soluzioni più diffuse tra i risparmiatori italiani, ma non è l’unica.

Confrontarlo con le principali alternative, dal conto corrente tradizionale ai titoli di Stato, dai buoni fruttiferi postali ai fondi obbligazionari, consente di individuare lo strumento più coerente con le proprie esigenze.

Conto deposito e conto corrente: due strumenti con finalità diverse

Il conto corrente è lo strumento di base per la gestione quotidiana del denaro: consente di ricevere lo stipendio, effettuare bonifici, pagare bollette e utilizzare carte di debito. Tuttavia, sotto il profilo della remunerazione, il conto corrente offre rendimenti pressoché nulli. I tassi di interesse applicati alle giacenze medie si attestano, nella maggior parte dei casi, su valori prossimi allo zero.

Il conto deposito, al contrario, nasce con una finalità specifica: far fruttare la liquidità che non viene utilizzata per le spese correnti. Si appoggia a un conto corrente tradizionale e consente di ottenere un rendimento a fronte di un rischio molto contenuto.

Esistono due tipologie principali: il conto deposito libero, che permette di prelevare le somme in qualsiasi momento mantenendo la massima flessibilità, e il conto deposito vincolato, che prevede il blocco delle somme per un periodo prestabilito, generalmente compreso tra 6 e 36 mesi, in cambio di un tasso di interesse più elevato.

Il vantaggio principale del conto deposito rispetto al conto corrente risiede dunque nella capacità di generare un rendimento reale sul capitale depositato, pur mantenendo un livello di sicurezza analogo grazie alla tutela offerta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che protegge i depositi fino a 100.000 euro per depositante per ogni istituto bancario.

Conto deposito e titoli di Stato italiani: rendimento, rischio e fiscalità

I titoli di Stato (BOT, BTP, CCT) rappresentano strumenti emessi dalla Repubblica Italiana per finanziare il debito pubblico. Nel panorama del risparmio italiano, sono tradizionalmente considerati un’opzione sicura, sebbene presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto al conto deposito.

Dal punto di vista dei rendimenti, nel primo trimestre del 2026 i BOT a 6 mesi hanno offerto un tasso lordo intorno al 2,39%, mentre i BTP a 2 anni si sono attestati intorno al 2,98% lordo. Questi valori risultano comparabili con quelli offerti dai conti deposito vincolati, che nel medesimo periodo hanno proposto tassi lordi generalmente compresi tra il 2% e il 3%, a seconda della durata del vincolo.

La differenza più rilevante riguarda la fiscalità. Gli interessi maturati sui titoli di Stato beneficiano di un’aliquota agevolata del 12,5%, sensibilmente inferiore alla ritenuta del 26% applicata ai rendimenti dei conti deposito. Questo divario fiscale può incidere in modo significativo sul rendimento netto effettivo, soprattutto su orizzonti temporali medio-lunghi.

Esiste tuttavia un elemento di rischio che differenzia i due strumenti: i titoli di Stato, se venduti prima della scadenza, sono soggetti alle oscillazioni di prezzo sul mercato secondario. Il risparmiatore che necessita di liquidità prima della naturale scadenza del titolo potrebbe quindi realizzare una perdita in conto capitale. Il conto deposito, nella versione libera, non presenta questo rischio, poiché il capitale resta sempre disponibile al valore nominale.

Come evidenziato dalla Banca d’Italia nella sezione dedicata all’educazione finanziaria, la scelta tra questi strumenti dipende dall’orizzonte temporale dell’investitore e dalla necessità di accedere al capitale in tempi brevi.

Conto deposito e buoni fruttiferi postali: semplicità e garanzia pubblica

I buoni fruttiferi postali (BFP), emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane, rappresentano un’alternativa storica per il risparmiatore italiano. Si caratterizzano per la semplicità di sottoscrizione, l’assenza di costi di gestione e la garanzia dello Stato.

Sul piano della remunerazione, i buoni fruttiferi postali presentano rendimenti che diventano competitivi soprattutto su orizzonti temporali lunghi, tipicamente tra i 10 e i 20 anni. Su scadenze brevi, i conti deposito vincolati tendono a offrire tassi più vantaggiosi. Un ulteriore elemento a favore dei buoni postali è la tassazione agevolata al 12,5%, identica a quella dei titoli di Stato, che li rende fiscalmente più efficienti rispetto ai conti deposito.

La differenza fondamentale risiede nella flessibilità. Chi apre un conto deposito in versione libera può disporre delle somme in qualsiasi momento senza penalizzazioni, ricevendo gli interessi maturati con cadenza trimestrale. I buoni fruttiferi postali, invece, prevedono un meccanismo di rendimento progressivo: il rimborso anticipato comporta la perdita degli interessi relativi al periodo non completato, riducendo sensibilmente il guadagno effettivo.

Per il risparmiatore che privilegia la disponibilità immediata del capitale e un rendimento costante nel breve periodo, il conto deposito si configura come la soluzione più adatta. Per chi, al contrario, può impegnarsi su un orizzonte pluriennale senza necessità di accedere ai fondi, i buoni fruttiferi postali offrono una combinazione interessante di sicurezza e rendimento netto.

Conto deposito e fondi obbligazionari: semplicità contro diversificazione

I fondi obbligazionari, sia nella forma di fondi comuni tradizionali sia come ETF obbligazionari, investono in un portafoglio diversificato di obbligazioni, sia governative sia corporate. Rappresentano una soluzione per chi desidera esporsi al mercato del reddito fisso senza acquistare singoli titoli.

Il principale vantaggio dei fondi obbligazionari è la diversificazione: il rischio è distribuito su un numero elevato di emittenti e scadenze, riducendo l’impatto di eventuali difficoltà di un singolo debitore. Inoltre, i fondi obbligazionari possono offrire rendimenti potenzialmente superiori a quelli di un conto deposito, soprattutto in fasi di discesa dei tassi di interesse, quando il valore dei titoli in portafoglio tende ad aumentare.

Questo potenziale di rendimento è tuttavia accompagnato da una maggiore volatilità. Il valore delle quote di un fondo obbligazionario oscilla quotidianamente in funzione dell’andamento dei mercati, e il risparmiatore non ha la certezza di recuperare integralmente il capitale investito in qualsiasi momento. A ciò si aggiungono i costi di gestione, ovvero la commissione annua (TER) che erode il rendimento, e la tassazione al 26% sulle plusvalenze, analoga a quella dei conti deposito.

Il conto deposito, al contrario, offre la certezza del capitale e del rendimento pattuito. Non vi sono oscillazioni di prezzo, né commissioni di gestione, né costi nascosti. Per il risparmiatore con un profilo prudente, che desidera semplicità e prevedibilità, il conto deposito resta la scelta più lineare.

La CONSOB raccomanda di valutare sempre con attenzione il proprio profilo di rischio prima di sottoscrivere strumenti finanziari che comportano l’esposizione alle dinamiche di mercato.

Quale strumento scegliere

La scelta dello strumento di risparmio più adeguato non è univoca, ma dipende da una combinazione di fattori personali: l’orizzonte temporale, la necessità di accedere al capitale, la tolleranza al rischio e l’attenzione alla fiscalità.

Il conto deposito si distingue per l’immediatezza dell’apertura, spesso completabile online in pochi minuti, per l’assenza di costi di gestione e per la protezione offerta dal FITD. Rappresenta la soluzione ideale per chi desidera mettere a frutto la liquidità nel breve e medio periodo, senza esporsi alle oscillazioni dei mercati finanziari e senza la complessità operativa di un conto titoli.

I titoli di Stato e i buoni fruttiferi postali, grazie alla tassazione agevolata, risultano più efficienti su orizzonti temporali più estesi, ma richiedono una maggiore pianificazione. I fondi obbligazionari, infine, si rivolgono a risparmiatori disposti ad accettare un grado di incertezza maggiore in cambio di rendimenti potenzialmente superiori.

Non esiste uno strumento migliore in assoluto: esiste quello più coerente con le proprie esigenze finanziarie. Un’analisi attenta delle caratteristiche di ciascuna opzione (rendimento netto, liquidità, sicurezza) è il primo passo per una gestione consapevole del proprio risparmio.