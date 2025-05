Costiera Amalfitana, nascosto tra le rocce c’è il minuscolo borgo coloratissimo: tutto costa poco e il mare è cristallino come pochi al mondo

Vieni a scoprire il gioiellino nascosto tra le meraviglie della Costiera Amalfitana: è questo il luogo perfetto per la tua prossima vacanza.

Il nostro Paese è ricco di luoghi fantastici in cui immergerci. Ogni angolo, da nord a sud, ci regala la possibile di vivere un’esperienza indimenticabile.

Tra tutte le mete preferite dai turisti, italiani e non, ce n’è una non perde mai il suo fascino. Stiamo parlando della Costiera Amalfitana, un vero e proprio paradiso terrestre, in cui trascorrere del tempo di qualità.

In genere, le tappe dell’itinerario sono sempre le stesse e includono Amalfi, Sorrento, Positano, Capri. Tuttavia, sappi che nascosto tra le rocce c’è un minuscolo borgo, che vale assolutamente la pena scoprire. Ecco di cosa si tratta.

Il fascino senza tempo della Costiera Amalfitana

Quando si pensa alla Costiera Amalfitana, non si può fare a meno di pensare a un’esplosione di colori e di sensazioni. Da Sorrento, in cui tutto ricorda i limoni tipici del luogo, con lunghe strade piene di negozi e vicoli con prodotti caratteristici, fino ad Amalfi, con il suo maestoso duomo. Non dimentichiamoci, poi, di Positano, la piccola Grecia italiana e di Capri, una delle isole più amate.

Se hai voglia di vivere delle giornate indimenticabili, circondato da colore, allegria, dal calore della gente del posto, la Costiera Amalfitana è la destinazione ideale. Chiaramente, visto il suo grande successo, c’è da mettere in conto che saranno molti i turisti che si incroceranno, le strade saranno parecchie affollate, ma nulla disturberà la bellezza di questi luoghi incontaminati. Tuttavia, c’è un borgo coloratissimo che non tutti conoscono e che potrebbe regalarti delle emozioni uniche. Vieni a scoprire di cosa stiamo parlando.

Il tesoro nascosto della Costiera Amalfitana

Se cerchi un luogo poco conosciuto in cui le acque del mare siano cristalline e dove tutto costi poco, Vietri sul Mare è la scelta adatta a te. Questo piccolissimo borgo colorato, nascosto tra le meraviglie della Costiera Amalfitana merita di essere vistato, per via delle bellezze che regala e custodisce. Una cittadina di soli 7.000 abitanti che, però, non ha nulla da invidiare a tutte le altre destinazioni più famose e note. Con casette pittoresche, decorate da ornamenti e opere murarie in ceramiche, le vie del centro storico di Vietri sul Mare sono davvero uniche.

Qui, potrai fare shopping tra i negozi del luogo, acquistando prodotti artigianali, prelibatezze culinarie. Se capiti da queste parti, non puoi assolutamente perdere il Museo della Ceramica di Vietri, situato nella villa Guariglia a Raito. Molto celebre, anche la Chiesa di San Giovanni Battista, un simbolo per la comunità del posto. Visitando la Villa Comunale di Vietri, poi, ti sembrerà di essere in un’opera di Gaudì, grazie alla ceramica colorata, che rende tutto magico. Anche se non è così conosciuto come i luoghi che lo circondano, Vietri sul Mare è in grado di offrire un intrattenimento speciale e unico. Rimarrai affascinato da tutto quel colore e, al tramonto, potrai riconnetterti con te stesso, ammirando i Due Fratelli, una coppia di scogli identici. Ovviamente, qui puoi trovare anche delle spiagge, con acque cristalline, come La Baia o la spiaggia di Crestarella. Ogni angolo di Vietri sul Mare sarà motivo di stupore.