Questa pianta in casa ti assorbe tutta l’umidità: se poi la metti in camera da letto dormirai in pace

Migliora la qualità del tuo sonno e della tua permanenza in casa, grazie a una semplice pianta: scopri qual è quella che assorbe l’umidità.

Le piante sono un modo per abbellire casa, per adornarla con elementi di natura, ricchi di vita e di colore.

Tuttavia, sono anche un modo per prenderci cura di noi stessi. Tra tutte le piante in circolazione, ce ne sono alcune che sono più utili di altre, sotto certi punti di vista.

Ci riferiamo a quelle in grado di assorbire l’umidità, perfette per essere messe in camera da letto. Scopriamo insieme di che tipo di piante si tratta.

Arricchisci la tua camera da letto con queste piante

Contrariamente a quanto si pensa, le piante si sposano benissimo con la camera da letto, specie quelle che ti suggeriremo più avanti, perché dotate di caratteristiche di cui tu stesso puoi beneficiare. Tutti sappiamo che una casa con un’alta percentuale di umidità non è un ambiente sano e confortevole. Sono in molti, infatti, a ricorrere ai diversi dispositivi che promettono di catturarla, ripulendo l’aria.

Ma, perché spendere del denaro per qualcosa che può smettere di funzionare, da un momento all’altro, se puoi risolvere il problema con una pianta? Riposare e dormire bene è fondamentale per affrontare le giornate nel migliore dei modi. L’umidità che c’è nella stanza potrebbe compromettere la qualità del tuo sonno, disturbando la tua quiete e mettendo a rischio la tua salute. Per questo, fossi in te, verrei subito a scoprire qual è la pianta che può dare una svolta a questa condizione.

Dì addio all’umidità, con queste piante

Anche se le piante consumano una piccola quantità di ossigeno, di notte, perché non fanno la fotosintesi, queste non costituiscono alcun problema per la tua salute e per quella dei tuoi cari. Anzi, arricchendo la tua camera da letto con una delle piante in grado di assorbire l’umidità, non farai altro che migliorare il tuo sonno. Tra tutte, quella più raccomandata è la Sansevieria, che converte l’anidride carbonica in ossigeno e che, dunque, è un’ottima alleata per il tuo riposo. Inoltre, non ha bisogno neanche di grandi cure, perché richiede di essere annaffiata circa una volta al mese. Un’altra pianta che può donare diversi benefici è l’Aloe Vera, che non solo cura e purifica, ma rilascia anch’essa ossigeno, come la Sansevieria.

Se cerchi una pianta resistente e versatile, il Pothos fa al caso tuo. Una pianta rampicante, che cresce bene anche con poca luce e che è in grado di filtrare sostanze nocive, ripulendo l’aria della stanza. Anche lo Spatifillo è perfetto per purificare l’aria di una stanza da letto. Elimina tossine, è raffinata nell’aspetto e poco complicata nella manutenzione. Infine, il Ficus Benjamina, un piccolo alberello che si prende cura dell’aria che respiri. Scegline una tra queste, a seconda dello spazio a disposizione e dei tuoi gusti, e vedrai che non te ne pentirai.