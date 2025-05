Svolta WhatsApp: i messaggi vocali non saranno più gli stessi | Cosa puoi fare da oggi

WhatsApp continua a stupire i suoi utenti e a sfornare novità: questa volta, tocca ai messaggi vocali, ecco cosa puoi fare.

WhatsApp, al giorno d’oggi, è davvero indispensabile. Utilizzata da milioni di utenti, in ogni angolo del mondo, questa applicazione permette di restare in contatto con chiunque, quando e dove vogliamo.

Con un solo click, possiamo inviare un messaggio di testo, un media, ma anche un messaggio vocale.

Questo è una vera svolta, perché ci consente di ottimizzare i tempi. Anziché scrivere, ci basta parlare. Una sorta di chiamata in differita, molto utilizzata da tutti coloro che possiedono WhatsApp.

Oggi, pare che proprio i messaggi vocali saranno protagonisti di un grande cambiamento. Ecco cosa potrai fare.

Le diverse modalità di invio messaggi vocali

Fino ad ora, gli utenti hanno potuto sfruttare due diverse modalità, per inviare i messaggi vocali. Da una parte, specie per gli audio più brevi, c’è chi ha l’abitudine di premere l’icona del microfono in maniera prolungata, finché non si finisce di registrare. Per inviare il messaggio, poi, basta rilasciare il dito e l’audio partirà in automatico. Un’altra modalità che, invece, viene utilizzata soprattutto per i messaggi vocali più lunghi, è quella che prevede lo scorrimento del dito verso l’alto, dopo aver toccato l’icona del microfono. In questo modo, si blocca l’azione, ma il telefono continua a registrare.

Questa seconda opzione è molto più comoda, perché potrai continuare a parlare, finché vorrai, senza il bisogno di tenere il dito sullo schermo. Al termine del messaggio, premi invio e il gioco è fatto. In entrambi i casi, mandare un audio è semplicissimo, pratico e veloce. Per questo, WhatsApp si rivela una delle scoperte più entusiasmanti, nel campo delle applicazioni, degli ultimi anni. Da oggi, però, pare che gli utenti potranno sfruttare una nuova funzione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una nuova funzione, per gli audio WhatsApp

La nuova funzione, che potrà essere sfruttata dagli utenti WhatsApp, prevede di unificare le due modalità operative che ti abbiamo descritto in precedenza. Toccando l’icona del microfono, sarà possibile attivare la registrazione. Ciò che cambia, però, è che non dovrai più tenere premuto sullo schermo, oppure scorrere con il dito verso l’alto. Ti basterà, infatti, far partire la registrazione e al resto pensa tutto WhatsApp.

L’azione, così facendo, diventa più agevole. Dovrai solo parlare e concentrarti su ciò che hai da dire, senza più pensare ai vari controlli dell’App. Prima di inviare il messaggio, puoi comunque riascoltarlo ed, eventualmente, eliminarlo. Tutto viene gestito in modo automatico e non dovrai più scegliere tra le due diverse modalità di registrazione. L’esperienza dell’utente diventa molto più semplificata e gradevole. Al momento, sono pochi coloro che possono godere di questa nuova funzione, disponibile solamente per quelli che hanno effettuato gli aggiornamenti della versione beta di WhatsApp per Android. Con il tempo, però, si prevede di espandere la nuova funzione a chiunque.