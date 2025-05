Ultim’ora supermercati, c’è una ‘bomba’ in questo prodotto: “Se lo avete comprato prendetelo lentamente e portatelo fuori”

Allarme supermercato, se avete acquistato questo prodotto non mangiatelo assolutamente: ecco di che si tratta, tutti i dettagli

Molto spesso i nostri lettori amanti delle curiosità ma soprattutto delle news che riguardano i prodotti che potrebbero far bene o male alla nostra salute, sono curiosi di sapere quali sono le novità che riguardano alcuni cibi che sono stati ritirati sul mercato. Andiamo a vedere nel corso del nostro articolo uno in particolare che se acquistato non va assolutamente consumato: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

Il fatto che oggi si è sempre più attenti alla qualità dei cibi e a quello che è l’ambiente circostante rivela quanto possa essere importante mangiare in maniera corretta, seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e scegliendo proprio dal supermercato di fiducia, prodotti che vanno a migliorare la nostra salute fisica ma anche mentale.

Proprio per questo, infatti, siamo sempre attenti a ciò che potrebbe accadere se siamo di fronte ad un prodotto che appena acquistato viene ritirato dal mercato. E’ molto importante essere sempre informati proprio per protegger la nostra salute ma anche il nostro organismo che può fare sempre la differenza.

Nel prossimo paragrafo. infatti, abbiamo scelto di parlarvi di un prodotto ritirato sul mercato che ha lasciato un po tutti senza parole poiché spesso abbastanza consumato: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità proprio nel prossimo paragrafo.

Allarme supermercati, attenzione a non consumare questo prodotto

I supermercati molte volte sono spesso attenti alla qualità dei prodotti da loro venduti, ma può capitare che ci si trova dinnanzi ad una situazione poco piacevole che va certamente organizzata. Proprio per questo, infatti, vi diciamo che i supermercati Il Gigante hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salametto mignon e Cacciatore italiano DOP a marchio Salumificio Bertoletti.

Questi salami sono venduti in pezzi da 80 grammi (salametto mignon) e 180 grammi (Cacciatore italiano), con il numero di lotto 140325 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2025. Quindi, vi diciamo anche lo stabilimento in cui vengono prodotti i salami che si trova proprio in via delle Boschine 6, a Graffignana, in provincia di Lodi.

Raccomandazione per i consumatori

Proprio per misura cautelativa dei consumatori, raccomandiamo di non consumare i salami con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati.

Coloro che hanno acquistato il prodotto e si ritrovano questo numero di lotto devono, se possono, restituirlo al supermercato dove hanno effettuato l’acquisto.