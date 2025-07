Cucinare il Pesce: come pulirlo e lavarlo correttamente prima della cottura

I piatti a base di pesce sono una vera specialità, ma prepararli non è affatto semplice: ecco come pulire la materia prima.

Con il pesce è possibile ricreare tante ricette, gustose e appetitose, in grado di soddisfare qualunque palato.

Purtroppo, però, parliamo di un ingrediente che non è così semplice da gestire e da preparare. Prima ancora di eseguire una ricetta, dovrai imparare a trattare la materia prima.

Il pesce, ovviamente, va pulito e lavato, per poi diventare il protagonista perfetto dei nostri piatti. Ma, cosa accade quando sbagliamo proprio i primi step? Ecco quali sono i segreti per non commettere più errori in cucina.

Una cucina sostenibile

Il pesce è un alimento delicato e pregiato e, come tale, merita molta attenzione. Per questo, Ángel León, chef spagnolo pluripremiato con tre stelle Michelin, ci ha tenuto a dire la sua al riguardo. Secondo lo chef, sarebbe in atto un grande spreco di risorse marine. Durante il congresso internazionale Madrid Fusión 2025, León avrebbe affermato che consumiamo solamente il 21% delle specie marine commestibili, mentre tutto il resto viene scartato, alle volte proprio dai pescherecci stessi.

Un problema su cui far luce, se si vuole puntare ad avere una cucina sostenibile. Ciò accade, principalmente, perché si tende a prediligere specie come merluzzo, orata, tonno e spigola, ignorando pesci meno noti, ma altrettanto nutrienti e gustosi. Lo chef León, così, si è concentrato sul recupero del “pesce povero”. Ma, oltre a questa lezione di sostenibilità, l’uomo ha voluto dare qualche dritta sulla preparazione di tale ingrediente, partendo proprio dalla pulizia.

I consigli dello chef stellato

Lo “chef del mare” ha deciso di condividere una delle regole più preziose della sua cucina, rivelando che il pesce non va mai lavato con acqua corrente. Questo passaggio, comune a molte persone, in realtà compromette la qualità e la buona riuscita di una frittura che dovrebbe essere croccante. L’acqua non è affatto l’alleata perfetta per la croccantezza, perché, quando viene a contatto con l’olio bollente, lo fa schizzare, lasciando il pesce molliccio.

Così, non avrai quello effetto crunch, tanto atteso e desiderato quando si morde qualcosa di fritto. León suggerisce di asciugare il pesce con un panno e cucinarlo direttamente. Questo è l’unico segreto valido ed efficace per ottenere una frittura croccante. Lo chef Michelin, insomma, sa bene quanto sia fondamentale trattare con accortezza la materia prima, per poter portare in tavola un piatto appetitoso e ben fatto.