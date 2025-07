WhatsApp: arriva la scansione automatica dei documenti | Cos’è e come funziona

WhatsApp ci stupisce ancora e sforna un nuovo aggiornamento, pratico e molto utile: ecco come fare per scansionare i documenti con un click.

Da quando è arrivata sul mercato, l’applicazione di WhatsApp non ha smesso di sfornare novità e aggiornamenti.

Utilizzata in ogni angolo del mondo, per scambiarsi messaggi, contenuti multimediali, audio, chiamate e videochiamate, l’applicazione è un vero must per tutti coloro che possiedono uno smartphone.

Di recente, poi, è stata introdotta un’ultimissima novità, che consente di scansionare in modo automatico i documenti. Ecco come sfruttare la nuova funzione.

Le ultime versioni di WhatsApp

Dal suo debutto fino ai giorni nostri, questa applicazione ha affrontato diversi cambiamenti e gli sviluppatori hanno cercato di adattarla, il più possibile, alle esigenze della gente che la utilizza. D’altronde, è l’utente che ne valuta la performance e la rendita. Così, sono molte le attenzioni e le cure che vengono messe per migliorare questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

Senza alcun dubbio, l’introduzione di nuove funzionalità è uno dei fattori che più invoglia le persone a non poterne fare a meno. Le novità piacciono a tutti, specie quando si parla di tecnologia. Nelle scorse ore, è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, ovvero la versione 2.25.19.21.

Scansiona i documenti con un click

Tra tutte le novità che, a breve, raggiungeranno il nostro smartphone, c’è quella legata alla scansione automatica dei documenti, con la fotocamera. Così, sarà davvero un gioco da ragazzi condividere contenuti di questo tipo, senza abbandonare l’applicazione e andare alla ricerca di altri canali. Con la versione 2.25.19.21 beta, dunque, è stata messa a disposizione di alcuni fortunati utenti questa funzione, grazie alla quale basta scegliere l’opzione desiderata e al resto ci pensa la fotocamera.

Inoltre, i più pratici potranno optare per l’acquisizione manuale dell’immagine, scegliendo il momento esatto in cui scattare la foto, mentre coloro che non sono molto avvezzi con la tecnologia, potranno servirsi della modalità automatica, che è in grado di rilevare in modo autonomo i bordi del documento e catturare l’immagine senza l’intervento dell’utente. Una volta che l’immagine sarà stata afferrata da WhatsApp, sarà l’applicazione stessa a elaborarla e convertirla in PDF. Nel giro di pochi secondi, avrai il tuo documento scansionato, senza alcuna fatica e difficoltà. Purtroppo, però, al momento, la funzione non è ancora disponibile su tutti gli smartphone, quindi ci tocca attendere ancora un po’.