Dispositivi illegali, lo Stato dice basta: 100.000€ di multa a chi li usa ancora | Devi accendere un mutuo per pagarla tutta

I cittadini nemmeno ci pensano, invece l’utilizzo di questi dispositivi è stato normato – e spesso reso illegale: sanzioni salatissime.

Sappiamo che le sanzioni pecuniarie sono dietro l’angolo quando si contravviene a una regola stabilita dalla legge.

Basti pensare alle numerose regole del Codice della Strada che prevedono una multa in caso di violazione.

Medesima circostanza si verifica per l’utilizzo di monopattini elettrici o altri mezzi di trasporto.

C’è un dispositivo, però, la cui disciplina è giunta solamente negli ultimi tempi, visto che si tratta di uno degli ultimi ritrovati della tecnologia. Se ne hai uno, ecco come utilizzarlo per evitare salassi.

Multe in ogni dove: a ogni dispositivo le sue regole (e le sanzioni)

Se inizialmente il dispositivo di cui parliamo era utilizzato solamente da chi avesse a disposizione cifre stellari per acquistarlo, ultimamente è diventato un oggetto di consumo nelle sue forme più blande. Stiamo parlando del drone, che ultimamente si stanno diffondendo sempre più.

Si utilizzano per fare foto panoramiche o foto di gruppo ai matrimoni, vengono acquistati come giochi da regalare agli appassionati di tecnologia, per non parlare dell’utilizzo che ne fanno gli influencer di viaggio per i loro reportage. Sappiamo, ovviamente, che vengono utilizzati anche con scopi di tipo militare: non è la prima volta che una nuova tecnologia parte proprio con l’obiettivo di essere funzionale dal punto di vista militare. Oggi, comunque, si è diffuso a livello di massa, dunque sono state inserite alcune regole per il suo uso.

Hai ricevuto un regalo un dispositivo di ultima tecnologia? Se lo usi così devi sborsare migliaia di euro

Molti sottovalutano il rischio che un utilizzo sconsiderato di un drone può rappresentare. Un episodio calzante è avvenuto negli ultimi tempi, quando un turista polacco ha perso il controllo del proprio drone, che è precipitato sulla Chiesa di Boccadesse a Genova. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, e il drone ha mancato di poco persone che si trovavano in quella zona. Identificato dalla Polizia, il proprietario del drone rischia una multa di ben 30.000 euro: la città di Genova, infatti, è tra quelle che prevedono sanzioni molto salate in caso di violazione delle regole sul volo dei droni.

In merito è intervenuto l’Assessore Comunale alla Sicurezza e alla Protezione Civile Sergio Gambino, che ha ricordato la presenza delle norme sulla sicurezza di navigazione e la relativa sanzione che rischia di prosciugarvi il conto in banca.