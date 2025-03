Figli, Meloni supera se stessa: “vi giro un nuovo assegno da 3.600€” | Come richiedere il mega contributo statale

Oltre ogni limite, quasi 4.000 euro a famiglia: finalmente il Governo Meloni mette in campo un “vero” sostegno.

Un contributo che ha subito un buon incremento è tra gli ultimi provvedimenti presi dal Governo.

Giorgia Meloni ha lavorato per destinare le risorse a persone in difficoltà.

Il nuovo contributo ha stupito parecchi contribuenti.

Come sempre, comunque, bisogna avere una serie di requisiti per potervi accedere: ecco quali sono e tutte le scadenze.

Bonus di quasi 4.000 euro a cranio, ecco a chi è riservato (e come ottenerlo)

Il bonus messo in campo, tra gli altri, dal Governo Meloni, riguarda il sostegno alle famiglie che rientrano nella legge 104. Una delle leggi più note in quanto si occupa di misure di assistenza a persone con disabilità, che rientrano in categorie di persone vulnerabili. Sono molte le agevolazioni che rientrano tre quelle erogabili a chi presente in famiglia un componente con disabilità, oppure agevolazioni nominali che sono elargite direttamente alla persona con disabilità.

Per ottenere tutto questo, comunque, bisogna sempre avere con sé diversi documenti che attestino la presenza di una disabilità riconosciuta e il suo livello (se parziale o totale). Anche in questo caso, per ottenere il bonus in denaro è necessario presentare documenti specifici all’ente di riferimento. Questa specifica somma di denaro è destinata alle famiglie che abbiano un componente con disabilità grave all’interno del proprio nucleo che non abbia superato i tre anni di età. Non sono questi i soli due requisiti: ecco di quali si tratta e come ottenere la somma che spetta in questi casi.

Nuovo bonus, come ottenerlo dallo Stato: i requisiti da avere, le carte da presentare

Un altro requisito necessario per accedere al bonus risiede nel fatto che il bimbo con meno di tre anni e una disabilità non possa andare all’asilo nido. Tale misura economica, dunque, ha come obiettivo quello di sostenere i genitori che sono costretti ad assumere qualcuno che si prenda cura del proprio bambino che ha, tra l’altro, esigenze speciali.

In alternativa è una compensazione pensata per coloro che rinunciano al lavoro proprio per prendersi cura del bambino in questione. La procedura per poter accedere al bonus disabilità è piuttosto precisa e può essere svolta per via telematica. Basta accedere al sito ufficiale dell’INPS, autenticarsi utilizzando le credenziali digitali, come SPID, CIE o CNS e compilare il modulo dedicato per la richiesta. Fortunatamente, in questo caso non è necessario allegare l’ISEE.