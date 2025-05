Fiorello: a quanto ammonta il suo patrimonio e dove abita lo showman a Roma

Un fenomeno del piccolo schermo, che diverte e intrattiene: Fiorello è un vero showman e questi sarebbero il suo patrimonio e la sua casa.

Tra tutti i protagonisti del piccolo schermo e del mondo dello spettacolo in generale, Fiorello occupa un posto speciale nel cuore di tutti gli italiani.

Fin dai suoi primi lavori, come DeeJay Television e Karaoke, quando era solo un ragazzo alle prime armi, è riuscito a emergere e farsi notare.

Le sue doti da showman sono innegabili. Attualmente, grazie al format Viva Rai 2 e alla partecipazione al Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus, la carriera di Fiorello brilla ancora di più.

Ma, a quanto ammonterebbe il suo patrimonio e dove vive il siciliano? Scopriamolo insieme.

Dettagli sulla vita privata di Fiorello

Fiorello, all’anagrafe Rosario Tindaro Fiorello, ha costruito una community davvero esclusiva attorno a sé. La sua simpatia è travolgente e tutti lo amano, perché lui è sinonimo di leggerezza. Lo sa bene la donna che, da quasi trent’anni, condivide la sua vita con lui. Stiamo parlando di Susanna Biondo. Dal loro amore, nel 2006, nasce Angelica. Susanna, però, era già mamma di Olivia, nata dal precedente matrimonio con Edoardo Testa. Nonostante non sia sua figlia biologica, Fiorello ha un ottimo rapporto con la ragazza.

Sebbene abbia un successo enorme, lo showman siciliano tende a essere molto riservato sulla sua vita privata. In TV, si mette completamente a nudo, portando tutta la sua allegria e il suo genio, ma la famiglia cerca di rimanere lontana dai riflettori. Di lui, infatti, non conosciamo neanche troppi dettagli che riguardano gli interni della sua casa. Tuttavia, sappiamo che possiede parecchi immobili, che arricchiscono il suo patrimonio. Vediamo dove li possiede e dove vive lui.

Le proprietà immobiliari dello showman

Fiorello, tra tutti gli immobili che possiede, ha scelto di vivere in quello situato nel quartiere Flaminio, a Roma. Vicino al centro storico e con una qualità della vita elevata, è questo il luogo più ambito da tutti i vip e personaggi dello spettacolo. Ma, questa non è l’unica proprietà sotto il suo nome, nella capitale. Fiorello, infatti, possiede anche un immobile in Viale Mazzini, uno in zona Parioli e uno in zona Camilluccia.

L’eleganza e i pregi del quartiere Flaminio, però, sono indiscutibili e, forse, è per questo che lo showman l’ha scelto come casa. Qui, il valore delle dimore si aggira attorno ai 5501 euro al metro quadrato. Deduciamo, dunque, che la casa di Fiorello abbia un grande valore. Del resto, anche tutti gli altri immobili che gli appartengono sono una ricchezza, visto il luogo in cui sono posizionati. A questi, si aggiungono un appartamento in una zona prestigiosa di Milano, una villa a Cortina d’Ampezzo, un appartamento in zona San Paolo, a Venezia e una casa presso Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Fiorello, quindi, può vantare un patrimonio immobiliare non indifferente, che si va a unire a quello mobiliare, dando vita a cifre astronomiche.