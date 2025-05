A Pochi passi da Roma c’è un Parco incantevole da visitare: questi i requisiti per entrare gratis

Se hai voglia di una gita fuori porta, questo è il luogo adatto a te: non ci crederai mai, ma è persino gratis.

Roma è la capitale delle meraviglie, il luogo in cui risiedono i monumenti più amati e apprezzati al mondo, ma è anche il luogo dove c’è un turismo immenso che invade le strade della città.

Se hai voglia di una gita fuori porta, ma desideri tranquillità, senza allontanarti troppo dalla capitale, forse dovresti visitare questo parco.

È davvero incantevole e la notizia fantastica è che puoi entrare gratis. Scopriamo insieme di che parco si tratta e quali sono i requisiti per non pagare l’ingresso.

Un parco oltre la città

Quando varcherai le soglie di questo parco, non ti sembrerà affatto di stare a Roma. Ti sentirai rapito dalla tranquillità e dalla meraviglia del verde circostante. Qui, potrai visitare diverse aree archeologiche e monumentali, con Tor Boacciana, il molo repubblicano, il casone rinascimentale del sale, le ville costiere di Procoio, la chiesa di Sant’Ercolano, la Necropoli e la basilica di Pianabella, la Necropoli Laurentina, il Castello di Giulio II, i Porti imperiali di Claudio e Traiano, il Museo delle Navi di Fiumicino e tantissime altre attrazioni.

Un parco ricco di storia, che custodisce reperti d’epoca e che dona risonanza a grandi nomi del passato. Grazie a questa iniziativa, anche i più giovani potranno avvicinarsi a un mondo che, oramai, sembra non appartenerci più, ma che, in realtà, è stato parte di noi, in un modo o nell’altro. Andiamo a scoprire dove si trova il parco e vediamo in che modo si può entrare gratis.

Informazioni dettagliate sul parco

Il parco in questione è il Parco Archeologico di Ostia Antica. Si trova, per l’esattezza su Viale dei Romagnoli, 717 e, oltre che con l’auto, è raggiungibile anche con metro e treno, che ferma proprio a Ostia Antica. Una volta giunto alla fermata giusta, attraversa il ponte pedonale e segui le indicazioni. Sarà semplice trovare il parco e rimarrai a bocca aperta dinanzi a tale bellezza. La prima domenica del mese, potrai usufruire dell’iniziativa Domenicalmuseo e visitare gratis monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali. Non è prevista la prenotazione e, per quest’anno, oltre alle domeniche, sarà possibile godere dell’ingresso gratuito anche il 2 giugno e il 4 novembre. Il parco è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, inclusi i festivi. L’orario di apertura è alle 08:30, mentre il museo apre alle 09:30.

Per entrare gratuitamente dovrai soddisfare alcuni requisiti. L’iniziativa, infatti, è rivolta ai visitatori minori di 18 anni, ai portati di handicap e a un loro accompagnatore, alle guide turistiche dell’Unione Europea, agli interpreti turistici dell’UE, qualora occorra il loro operato al fianco della guida. Inoltre, entrano gratis anche il personale del Ministero della Cultura, i membri dell’I.C.O.M., i gruppi di studenti e docenti delle scuole pubbliche e private dell’Unione Europea muniti di lettera firmata dal Dirigente scolastico con indicati i nominativi dei partecipanti e gli allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero della Cultura. Ma non solo, perché le agevolazioni sono rivolte anche a docenti e studenti di facoltà legate alle belle arti. Insomma, sono parecchi quelli che hanno l’opportunità di vistare il parco gratuitamente. Ad ogni modo, non devi lasciarti sfuggire questa fantastica scoperta. Il biglietto intero costa solamente 18 euro e consente l’accesso a tutte le sedi archeologiche e museali del Parco, mentre quello ridotto, che spetta ai giovani tra i 18 e i 25 anni, ha un costo di soli 2 euro.