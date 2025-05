Amadeus: a quanto ammonta il suo patrimonio e dove vive il presentatore insieme alla moglie Giovanna

Lui è uno dei conduttori più amati, nella storia della TV e il suo patrimonio è stellare: ecco quando guadagnerebbe Amadeus e dove vive.

Volto Rai per anni, Amadeus ha, negli ultimi tempi, deciso di ripartire da zero, trasferendosi nell’azienda Discovery.

Inutile negare che, nonostante abbia avuto validi sostituti, la sua mancanza si sia fatta sentire, sulla TV di Stato. Il conduttore, però, aveva bisogno di una scossa, di nuovi stimoli.

Così, ha deciso di uscire dalla zona di comfort e mettersi in gioco. Negli anni, Amadeus ha avuto un successo pazzesco e il suo patrimonio lo testimonia.

Scopriamo insieme a quanto ammonterebbe e dove vive il conduttore, insieme alla sua compagna di vita, Giovanna Civitillo.

L’incantevole dimora di Amadeus

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, conosciuto da tutti come Amadeus, è riuscito a guadagnarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori, entrando nelle case degli italiani, grazie ai suoi programmi di successo. E, a proposito di case, sapevi com’è quella in cui vive il conduttore? Si tratta di un appartamento, caratterizzato da una luminosità incredibile, complici le grandi vetrate che circondano l’ambiente. Per non smorzare tutta questa luce, Amadeus e Giovanna hanno deciso di optare per un parquet chiaro e arredamento sulle tonalità del bianco e del beige.

Tutta la casa ha un design elegante, minimalista e raffinato. I due coniugi non hanno voluto investire nella quantità, ma nella qualità, scegliendo mobili di un certo livello e complementi d’arredo ottimi, piuttosto che un’accozzaglia di roba senza valore. L’unica stanza della casa in cui spicca un tocco di colore è la cucina, dove predomina il magenta, sia per ciò che riguarda le tende, che per mobili e orologio a muro. Non ci resta, dunque, che scoprire dove si trova questo appartamento. Inoltre, Amadeus possiede anche un’altra casa, vediamo in che città.

Dove vive il conduttore e il suo patrimonio

L’incantevole appartamento in cui vivono Giovanna e Amadeus si trova a Milano, e affaccia sul panorama di CityLife. Una vista mozzafiato, che ti fa dimenticare del caos della città. Il quartiere, infatti, offre tantissimi servizi all’avanguardia, ma anche distesi luoghi verdi in cui fare lunghe passeggiate e rilassarsi. E, ad Amadeus, il relax e il verde piacciono. Durante il periodo del lockdown, infatti, assieme a sua moglie e al figlio José, il conduttore ha deciso di trasferirsi nella loro villa a Roma. Qui, al contrario di Milano, domina uno stile classico, con mobili di legno, ma c’è anche uno spazio esterno non indifferente. Un ampio giardino con erba perfettamente curata e un portico dal quale ammirare le diverse piante ricche di colore. Un luogo paradisiaco, specie per staccare la spina e rilassare la mente.

Considerando gli immobili posseduti, il patrimonio del conduttore ammonta a una cifra stratosferica. Basta tenere conto che gli appartamenti a CityLife possono essere acquistati a partire da circa 7.000 euro a metro quadrato. Un valore che non tutti possono permettersi, ma che non sarà certo pesato ad Amadeus, che di euro, in vita sua, ne avrà visti tantissimi. Tutti i suoi lavori, infatti, gli hanno permesso di accumulare una fortuna. Tra tutti, forse è stata la conduzione del Festival di Sanremo a essere più redditizia, che gli avrebbe fatto incassare circa 350.000 euro a edizione. Cifre che fanno girare la testa e che permettono di mettere da parte un bel gruzzoletto. Ora che ha deciso di dire addio alla Rai, probabilmente Amadeus avrà dovuto rapportarsi con altri stipendi, nulla che però, probabilmente non sia alla sua altezza.