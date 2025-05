Call Center insistente: chiamano a qualsiasi ora più volte al giorno | Come bloccare le telefonate

Dì basta alle inopportune telefonate dei call center: con questo stratagemma, non disturberanno più le tue giornate.

Chissà quante volte ti sarà capitato di affrettarti a rispondere al telefono, mentre eri impegnato in altro, per poi scoprire che si trattava di un call center.

Oramai, con tutto questo telemarketing, siamo diventati vittime dei centralini, che tentano di rifilarci qualsiasi promozione.

Fortunatamente, però, abbiamo trovato uno stratagemma per bloccare le telefonate e dire addio a queste fastidiose interruzioni di giornata. Ecco come fare.

Il nuovo regolamento Agcom

Di recente, l’Agcom, ovvero l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha introdotto un nuovo regolamento, importantissimo sul fronte del telemarketing e delle chiamate da parte dei call center. Alle volte, questa pratica può diventare davvero troppo insistente, persino aggressiva e gli utenti fanno sempre più fatica a gestire tali chiamate. Oramai, arrivano anche da numeri di cellulare e ciò inganna la persona, che tende a rispondere sempre, perché non sa chi potrebbe esserci dall’altra parte. Non appena si risponde, invece, inizia a parlare l’operatore, che cerca di trattenerci e di convincerci a sottoscrivere la sua offerta.

Tra le novità importanti introdotte da Agcom, oltre a quella del blocco delle telefonate da parte dei call center, c’è quella che riguarda anche un sistema di classificazione per le offerte di servizi mobili basati sul 5G. L’obiettivo è quello di garantire, agli utenti, una maggiore trasparenza sui piani tariffari. I consumatori, infatti, hanno pieno diritto ad avere, da parte del venditore, chiarezza, completezza e confrontabilità. Inoltre, è stato sottoscritto l’obbligo di preavviso di almeno un mese, in caso di cessazione dei servizi da parte di un operatore. Ma, tornando ai tanto criticati call center e al blocco delle chiamate, cerchiamo di capire in cosa consiste, con precisione, la misura.

Metti un freno alle chiamate dei call center

Secondo il nuovo regolamento stilato dall’Agcom, gli operatori telefonici italiani hanno l’obbligo di bloccare le chiamate provenienti dall’estero, che presentano, in modo illegittimo, un numero di telefono fisso o mobile italiano. La misura, in particolar modo, si articolerà in due fasi. Innanzitutto, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, dovranno essere bloccate le chiamate internazionali che utilizzano numeri fissi italiani falsificati.

Dopo sei mesi, invece, il blocco sarà esteso anche ai numeri mobili, chiaramente falsificati. Si tratta di un lavoro lungo e complesso, perché queste telefonate sono sempre più diffuse. Chi di dovere dovrà monitorare, costantemente, anche l’evoluzione dello spoofing, ovvero della tecnica di camuffamento del numero telefonico. Dal momento in cui esistono parecchi truffatori, occorre avere sempre un occhio di riguardo verso chiamate che possono sembrare sospette. Per evitare di incappare in qualche tranello, non comunicare mai i tuoi dati sensibili e non fidarti mai di chi potrebbe essere dall’altra parte dello schermo. Non sempre si tratta di un operatore call center che sta, semplicemente, facendo il suo lavoro. Alle volte, ci troviamo davanti a veri imbroglioni, quindi è giusto andare con i piedi di piombo.