Colesterolo alto e allergie di stagione: c’è una pianta che arriva dall’Oriente con straordinarie proprietà

Scopri come liberarti del colesterolo alto e delle allergie, con una semplice pianta: i rimedi naturali sono sempre i migliori.

Solitamente, ci ripetiamo sempre che i rimedi naturali sono infallibili e molto più convenienti, dal punto di vista salutare, rispetto a quelli artificiali.

Tuttavia, affidarsi a delle piante non è sempre facile, specie se non si conoscono tutte le loro proprietà e i loro benefici. Ad esempio, se parliamo di colesterolo alto e allergie di stagione, ce n’è una che potrebbe risolvere qualsiasi problema.

Questa pianta arriva direttamente dall’Oriente e le sue caratteristiche ti lasceranno a bocca aperta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La pianta di cui non potrai più fare a meno

Il colesterolo alto e le allergie di stagione sono due problematiche che accomunano molte più persone di quello che credi. Il primo è pericoloso, perché può essere la causa di malattie cardiache, mentre le seconde sono parecchio fastidiose. Ad ogni modo, abbiamo scoperto un modo per tenere entrambi a bada, con il solo utilizzo di una pianta. Questa viene coltivata in Cina, India, Vietnam, Corea e Giappone. Oltre che in Oriente, cresce anche in Nord America, dove è conosciuta sotto altri appellativi. Ma, a prescindere dal luogo e dal nome, questa pianta è celebre per le sue proprietà benefiche.

Dai suoi semi, viene estratto un olio prezioso, utilizzato nella cucina coreana per dare un leggero sentore di nocciola ai piatti. Questo olio viene ottenuto dalla pressione a freddo dei semi della pianta stessa, ma non è l’unico componente che può essere sfruttato. C’è chi sfrutta proprio la pianta in sé e per sé, ma l’olio resta comunque la soluzione più pratica ed efficace da impiegare. Vediamo qual è questa pianta miracolosa, come usarla e quali sono, nello specifico, i suoi benefici.

Benefici e modi di utilizzo

La pianta in questione, dalla quale è possibile estrarre un olio sensazionale, è la Perilla. Nei Paesi orientali è conosciuta con il nome Shiso e, a renderla così speciale, sono i problemi che va a curare. Questa pianta, infatti, viene utilizzata, nella medicina tradizionale cinese, come rimedio contro l’influenza, il mal di testa, l’allergia di stagione, ma anche i reumatismi, l’anemia, la diarrea e i problemi di circolazione sanguigna. Nello specifico, però, l’olio della Perilla ha effetti benefici sulle allergie e sul colesterolo. Infatti, si tratta di un olio composto da acidi grassi omega 3, omega-6, vitamina A, vitamina E, calcio e ferro. Grazie a tutte le sue componenti, riesce a tenere a bada i trigliceridi, riuscendo a diminuire i livelli di colesterolo nel sangue. L’olio di Perilla, inoltre, riesce a ridurre il rischio di ictus ed emorragie. Ma, non finisce qui, perché ha anche un forte potere antistaminico, quindi è ottimo per contrastare le allergie.

Grazie alle sue proprietà idratanti e lenitive, è ottimo anche in campo dermatologico, oltre che essere un buonissimo antibatterico naturale, che favorisce la digestione. Insomma, i punti di forza della Perilla sono davvero molti ed è per questo che, in Cina e in Giappone, la utilizzano quotidianamente, nella cucina tradizionale. Le sue foglie sono perfette per accompagnare pesce e riso, mentre il suo olio può essere utilizzato per condire le insalate e la sua polvere per aggiungere un tocco in più a zuppe e minestre. Inoltre, puoi anche assumere l’olio di Perilla sottoforma di integratore, con capsule.