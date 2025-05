Box Doccia: come rimuovere patina bianca e muffa nel silicone del piatto doccia | Bastano pochi minuti

Scopri come sbarazzarti di quella antiestetica patina bianca che si forma nel piatto doccia: con questo metodo, dici addio anche alla muffa.

Curare gli elementi della casa, alle volte, può essere davvero complicato. Ognuno di essi, infatti, per essere sempre al meglio della forma, dovrebbe avere una pulizia quotidiana.

Spesso, basta davvero poco per danneggiarli e rovinare il loro aspetto originario. Uno degli elementi più difficili da gestire è il piatto doccia.

Fondamentale per chi preferisce la doccia al posto della vasca, questo tende ad accumulare residui di ogni tipo. Con il tempo, il silicone si ingiallisce e può crearsi muffa, mentre sul box doccia può crearsi una fastidiosa patina bianca.

Fortunatamente, abbiamo dei rimedi naturali e pratici da consigliarti, per far sì che il tuo bagno doni una sensazione di pulizia e di ordine.

Bagno e pulizia: perché è importante curarlo al meglio

Rispetto alle altre stanze della casa, il bagno è più soggetto a muffe e umidità. Utilizzare l’acqua, il più delle volte calda, fa sì che il box doccia perda la sua lucentezza e trasparenza originaria. Tutto questo, chiaramente, dipende dal calcare, che si infiltra ovunque, danneggiando le superfici. Perciò, come già abbiamo accennato all’inizio, il bagno richiede un occhio di riguardo in più. Se non lo pulisci quotidianamente, le incrostazioni di calcare diventeranno ancora più ostinate e complicate da rimuovere.

La doccia, in questo caso, oltre a diventare antigienica, ovvero un luogo in cui proliferano batteri, assume anche un aspetto trascurato. Se vuoi evitare di ritrovarti con un bagno brutto da vedere e da utilizzare, non devi fare altro che mettere in pratica uno di questi rimedi. Il tuo box doccia tornerà a splendere.

Come pulire il box doccia

Se non hai molto tempo da perdere dietro le pulizie della casa e sei stanco di spendere soldi inutilmente, in prodotti che promettono di fare miracoli ma non ti soddisfano abbastanza, devi provare con uno di questi rimedi. Innanzitutto, se il box doccia è in cristallo, puoi utilizzare aceto e bicarbonato. Si tratta di due ingredienti economici e facilmente reperibili in casa. Prepara un composto con un cucchiaio di acqua, tre di bicarbonato e uno di aceto. Mescola bene tutti i componenti e spargilo su tutto il box doccia, con l’aiuto di una spugna che non sia abrasiva. Per eliminare i cattivi odori, puoi aggiungere qualche goccia di succo di limone, mentre per lucidare le pareti ti basteranno acqua e aceto, e un panno di microfibra per spargere la soluzione.

Se il box doccia è in vetro o in plexiglas, utilizza solamente dell’aceto di vino bianco, da versare direttamente sulle pareti e strofinare delicatamente. Lascia agire per qualche minuto, poi rimuovi ogni residuo con una pezza asciutta. Qualcuno, invece, preferisce ricorrere all’acido citrico. Questo deve essere diluito con abbondante acqua, versato in un nebulizzatore e spruzzato su tutta la superficie del box doccia. Lascia che il prodotto agisca per circa 15 minuti, poi detergilo con un panno asciutto. Ovviamente, per prevenire la formazione della patina bianca e della muffa, è consigliabile far arieggiare il bagno e asciugare il box doccia ogni volta che viene utilizzato. In questo modo, preverrai l’accumulo di calcare ed eviterai che tutta l’umidità si infiltri all’interno della stanza.