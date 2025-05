Federica Pellegrini: dove vive la campionessa di nuoto e quanto vale la sua dimora

Scopri dove vive una delle campionesse di nuoto più amate del mondo: ecco tutti i dettagli sulla dimora di Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini è una delle campionesse di nuoto più seguite e amate del panorama sportivo.

La sua carriera è stata ricca di soddisfazioni, di premi e di riconoscimenti. Ma, anche la sua vita privata le ha dato tante gioie. Dopo la fine della storia con Luca Marin e di quella con Filippo Magnini, la donna ha trovato l’amore con Matteo Giunta, suo allenatore.

Oggi, la coppia è più felice che mai, sposata e con una bambina di nome Matilde. Ma, dove vive la campionessa? Ecco tutti i dettagli che riguardano la dimora della Pellegrini.

L’arredamento di casa Pellegrini

Attraverso i post che Federico e Matteo condividono con i loro social, possiamo osservare qualche dettaglio del loro nido d’amore, rubando qualche scorcio di arredamento e di design scelto dalla coppia. Come pavimentazione, risalta un elegantissimo parquet dalle tonalità chiare, che richiama i controsoffitti in legno. Il cuore della casa, probabilmente, è il soggiorno, dove c’è un grande tavolo da cucina, con sedie dal design curvo, che danno un tocco di modernità all’ambiente. Il pezzo forte, poi, si nasconde in camera, dove c’è la cabina armadio dell’ex nuotatrice. Uno spazio che fa gola a tutte le sue followers, che amano le sue scarpe, i suoi abiti e tutti gli accessori che possiede.

Un complemento d’arredo molto amato dalla Pellegrini è la libreria bianca, ricca di libri e di riviste. Matteo e la sua dolce metà, dunque, hanno saputo trovare il perfetto equilibrio tra modernità e rusticità, arredando la loro casa in maniera del tutto semplice, senza troppi fronzoli. Ovviamente, con la nuova arrivata, non poteva mancare una cameretta dedicata solo a lei. Qui, predomina un’atmosfera delicata, con pareti bianche e un leggero tocco di rosa nei tessuti. Inoltre, una meravigliosa culletta in legno bianco e un grazioso divanetto beige rendono la stanza ancora più confortevole. Nella cameretta, al muro, si possono scorgere dei meravigliosi dipinti a mano, con animaletti e fiori. A questo punto, tutti si staranno chiedendo dove si trova questa casa e, soprattutto, quanto vale. Scopriamolo insieme.

Dove vive l’ex nuotatrice

Federica Pellegrini nasce a Mirano e cresce a Spinea, ma sceglie come città Verona, per trasferirsi assieme alla sua famiglia e vivere le sue giornate. Le dimensioni contenute del posto riescono a offrire una vita più confortevole e meno stressante. Ora che la Pellegrini è diventata anche mamma, un po’ di tranquillità è necessaria. Non sappiamo, con esattezza, quanti metri quadri sia la sua casa, ma sappiamo che, a dicembre 2023, il prezzo medio al metro quadrato, per le dimore in vendita a Verona, era di circa 2.411 euro.

Con il tempo, però, questo valore tende ad aumentare, quindi, ad oggi, potresti doverti rapportare con una cifra diversa. Ad ogni modo, Verona è sempre una garanzia e investire in una casa qui è un grande affare. D’altronde, anche la super campionessa di nuoto l’ha scelta come città per la sua famiglia, convinta che ciò che ha da offrire non ha prezzo.