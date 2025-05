Biccheri e Calici: come togliere la patina bianca che si forma dopo il lavaggio | In questo modo torneranno lucidissimi

Riporta a nuovo i tuoi bicchieri con pochi e semplici step: da oggi, potrai dire addio a quella fastidiosa patina bianca.

Quando lavi le stoviglie, vorresti che venissero sempre perfette e brillanti, come nuove. Purtroppo, però, tra l’usura del tempo, il calcare dell’acqua e i prodotti detergenti, questo non è possibile.

I bicchieri e i calici sono i primi a perdere la loro lucidità. Ciò accade, soprattutto, se vengono lavati in lavastoviglie. Per quanto possa essere comodo, questo elettrodomestico, alle volte, danneggia le stoviglie.

Fortunatamente, abbiamo la soluzione che fa per te, per dire addio a quella fastidiosa patina bianca che si forma dopo il lavaggio. Ecco quali sono gli step da seguire.

Perché si forma la patina bianca

Se i bicchieri vengono lavati a mano hanno maggiori probabilità di durare più a lungo. Lo stesso discorso vale anche per i calici che, in genere, sono più delicati. Ciò accade perché la lavastoviglie può essere la causa di diversi problemi che, a lungo andare, danneggiano la stoviglia stessa. In genere, le motivazioni più frequenti che portano alla formazione della patina bianca sono legate alla durezza dell’acqua, se vivi in una zona piena di calcare, ma anche ai residui di detersivo, che si accumulano e danno vita a quell’effetto. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare la manutenzione dell’elettrodomestico. I filtri sporchi, o la mancanza di sale o di brillantante, non permettono alla lavastoviglie di funzionare come dovrebbe.

Considera, poi, che anche i cicli di lavaggio possono influire. Se questi sono troppo brevi o a temperature troppo basse, il detersivo non si scioglie correttamente e il calcare non si elimina. Ciò significa che sarà più semplice vedere comparire la fastidiosa e temuta patina bianca. E, a proposito di detersivo, ricorda di utilizzare sempre prodotti di qualità e specifici per il vetro, altrimenti rischi di danneggiare i tuoi bicchieri. Per fortuna, esistono dei rimedi naturali per rimuovere l’opacità che si forma sulle stoviglie.

Rimedi naturali per rimuoverla

Se non sai come restituire trasparenza e lucentezza ai tuoi bicchieri, devi assolutamente provare uno di questi metodi. I prodotti naturali saranno i tuoi migliori alleati, perché rispettano il prodotto da pulire, ma anche l’ambiente. Come se non bastasse, ti consentono anche di risparmiare, contrariamente a quanto fanno i detergenti chimici che trovi in commercio. Una delle prime soluzioni da sperimentare è quella con l’aceto bianco. Riempi una bacinella con acqua calda e aggiungi un bicchiere di aceto. A questo punto, immergi i bicchieri per circa un’ora e, trascorso il tempo necessario, pulisci delicatamente le stoviglie con una spugna morbida e risciacqua con acqua tiepida.

Altrimenti, con bicarbonato e acqua puoi creare una pasta densa, da applicare direttamente sulla parte interessata, dove si è formata la patina bianca. Lascia agire per circa 20 minuti, poi strofina delicatamente con una spazzola dalle setole morbide e risciacqua accuratamente sotto acqua corrente. Infine, asciuga per bene, così da non far creare aloni. Inoltre, puoi anche utilizzare il limone e il sale. Il primo scioglie il calcare, mentre il sale funge da abrasivo delicato. Strofina tutta la superficie opaca, delicatamente e, in seguito, risciacqua i bicchieri e asciugali con un panno morbido. Grazie a questi trucchetti e a questi semplici, ed economici, step, potrai sbarazzarti della patina bianca e dare nuova vita ai tuoi calici e ai tuoi bicchieri.