Vecchie Monete: alcune valgono una fortuna ed è bene pulirle | Come farlo senza rovinarle

Se possiedi delle vecchie monete, non trascurarle, perché potrebbero farti guadagnare bei soldini: ecco come pulirle al meglio.

Contrariamente a ciò che credi, conservare non è mai una pratica inutile. Nel caso delle monete, soprattutto, queste possono rivelarsi un vero affare.

Se in casa ne hai di vecchie, cerca di ripulirle al meglio, così da poter sfruttare tutto il loro potenziale.

Ecco qual è il trucchetto per farle tornare come nuove, in un batter d’occhio.

Il valore delle monete

Quando hai tra le mani una vecchia moneta che ti sembra sporca, non azzardare con una mossa di pulizia improvvisa. I collezionisti più esperti e i numismatici consigliano di accertarti, prima di ogni altra cosa, del valore che ha la moneta stessa. Un pezzo raro e antico, dopo essere stato ripulito, potrebbe perdere parte del suo valore storico o di mercato. Per questo, evita qualsiasi azione di pulizia se non sei a conoscenza del materiale o della provenienza, se la moneta può essere un pezzo raro o se hai intenzione di farla valutare da un esperto.

Se, invece, possiedi vecchie monete, ma piuttosto comuni, se l’obiettivo della collezione è solamente estetico o se la presenza di sporco compromette la leggibilità delle incisioni, allora puoi provvedere alla pulizia. In ogni caso, prima di procedere con qualunque operazione, ti consigliamo di rivolgerti a un professionista del settore, un esperto che di monete da collezione se ne intende. Per non sbagliare, procurati tutti i gli strumenti necessari. Prima di suggerirti i rimedi naturali per pulire le tue monete, ti suggeriamo di utilizzare guanti in cotone, spazzoline in setole morbide, contenitori in plastica o in vetro, per lasciare le monete in ammollo e panni in microfibra, per asciugare senza graffiare. Lavora sempre su una superficie morbida e non usare prodotti chimici aggressivi, che possano danneggiare lo stato della moneta.

I rimedi per la pulizia

Se ti sei accertato che la tua vecchia moneta non ha un particolare valore numismatico e vuoi rimetterla a nuovo, puoi utilizzare uno di questi rimedi, economici e naturali. Uno dei grandi alleati è il bicarbonato di sodio, ottimo per creare una pasta con l’acqua, da applicare sulla moneta e da massaggiare delicatamente. Oppure, per le monete in rame e in bronzo, puoi creare una soluzione con aceto e sale. Questi due ingredienti, insieme, vanno a rimuovere le ossidazioni verdi e le incrostazioni più leggere. Allo stesso modo, contro l’ossidazione, può essere sfruttato il succo di limone. Immergici la moneta per 2 o 3 minuti e, in seguito, strofina delicatamente e risciacqua.

Altrimenti, per le monete più vecchie e delicate, si consiglia l’utilizzo di sapone di Marsiglia e acqua tiepida. Puoi lasciare le monete in ammollo per tutta la notte e rimuovere i residui con uno spazzolino dalle setole morbide. Dopo aver trovato la soluzione più adatta a te, per goderti il risultato per un tempo più lungo possibile, ti suggeriamo di conservare le monete in contenitori specifici e di riporle in luoghi non soggetti a umidità. Evita l’esposizione diretta alla luce solare e, se possibile, conserva ogni moneta separatamente, così da evitare sfregamenti.