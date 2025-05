Stop Zanzare: con un vecchio barattolo di vetro fai la magia | Quest’anno potrai goderti le sere d’estate

Dì addio alle fastidiose zanzare che disturbano le tue sere d’estate: con il rimedio del barattolo, le terrai alla larga.

In estate, non c’è niente di meglio che godersi l’aria aperta. Le temperature salgono e le giornate si allungano. Diventa più piacevole, dunque, uscire e rilassarsi.

Tuttavia, c’è qualcuno che fa il guastafeste e che disturba la tua quiete. Ovviamente, ci riferiamo alle zanzare, insetti insopportabili, che pungono ed emettono un fastidioso ronzio.

Fortunatamente, abbiamo il rimedio che fa per te, che ti permetterà di goderti le tue sere d’estate, con facilità e in economia. Ti basterà un barattolo di vetro e il gioco è fatto.

Rimedi contro le zanzare

In estate, è sempre difficile tenere a bada le zanzare. Quando siamo in casa, la maggior parte di noi, ricorre alle zanzariere, che le tengono lontane e riescono a garantire un ambiente domestico libero da insetti vari. Ma, quando siamo fuori, all’aria aperta, il problema si fa molto più insistente. Per quanto tentiamo di acquistare spray e prodotti chimici vari, alle volte questi non bastano e ci ritroviamo a dover fare i conti con decine di pizzichi.

Qualche articolo è più funzionale di altri, ma parliamo comunque di prodotti che hanno un costo e anche piuttosto alto. Acquistarne per tutta l’estate, dunque, finisce con l’essere una spesa che non tutti possono sostenere. Come se non bastasse, non si tratta di rimedi con ingredienti naturali e, per questo, possono essere dannosi per chi li respira, specie per i bambini. Da quest’anno, però, non dovrai più preoccuparti, perché potrai dire stop alle zanzare, con il solo utilizzo di un vecchio barattolo di vetro e la combinazione di qualche ingrediente super sicuro ed economico.

Il trucchetto del barattolo

Se, quest’estate, vuoi goderti le serate all’aperto, nel tuo giardino o sul balcone di casa tua, non devi fare altro che seguire il nostro consiglio. Rimedia un vecchio barattolo di vetro e prendi limone, rosmarino ed eucalipto. Inizia con il tagliare un limone a fette, posizionandole, poi, sul fondo e ai lati del barattolo. Aggiungi qualche rametto di rosmarino e l’acqua. A questo punto, versaci dentro qualche goccia di essenza di eucalipto. Sopra, metti una candela galleggiante e accendila. In questo modo, tutti gli aromi si spargeranno in aria e le zanzare verranno allontanate.

Questo accade perché il limone e il rosmarino sono due repellenti naturali. I loro odori sono sgraditi alle zanzare che, avvertendoli nei paraggi, preferiranno andare altrove. In pochi minuti e con ingredienti facilmente reperibili, ma soprattutto economici, potrai creare il tuo antizanzare naturale. La tua estate, grazie a questo barattolo, avrà tutto un altro suono.