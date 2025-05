Fuga alle Terme: questi sono i luoghi segreti a basso prezzo che in pochi conoscono

Scopri dove rilassarti, lontano dallo stress e dal caos cittadino: queste sono le terme conosciute da pochi, di cui ti innamorerai.

Di tanto in tanto, il nostro corpo avverte l’esigenza di rilassarsi e staccare la spina. In un mondo che corre veloce, dove i pensieri e gli impegni ci assalgono, è importante trovare il tempo per ricaricare le energie.

Ed ecco che arrivano in nostro soccorso le tanto amate terme. Oramai, sul territorio mondiale, ce ne sono davvero molte. Alcune sono più famose e visitate di altre, ma queste restano comunque luoghi in cui perdersi volentieri.

Sapevi che, proprio in Italia, ci sono alcune terme segrete, che in pochi conoscono e che hanno prezzi davvero bassi? Scopriamone di più insieme.

Un weekend di relax

Una volta l’anno, se ami il relax e vorresti prenderti una pausa, dovresti trascorrere uno o due giorni in una Spa. Le terme offrono l’ambiente perfetto per scrollarsi di dosso ogni tensione e ricaricare le energie. Grazie alle musichette soft in sottofondo e alle diverse attrazioni, questo diventa un luogo quasi paradisiaco. Puoi immergerti nelle piscine di acqua riscaldata, eliminare lo stress nella stanza di sale, goderti la sauna e il bagno turco, con tanto di cascata di ghiaccio alla fine, per favorire la circolazione.

Non dimenticare, poi, che la maggior parte dei centri offre anche dei servizi aggiuntivi, con massaggi e trattamenti di bellezza, pensati apposta per la tua persona. Trascorrere un weekend alle terme è una vera e propria coccola, per la mente e per il corpo. Spesso, però, il fatto di potersi imbattere in una grande folla di persone e i prezzi alle volte troppo alti, non ti permette di prenotare quel soggiorno che tanto desidereresti. Fortunatamente, però, siamo qui per svelarti tre destinazioni da prendere in considerazione, se cerchi un luogo poco noto, a un buon prezzo e di buona qualità.

Terme low-cost

Come abbiamo accennato in precedenza, è il nostro bel Paese a ospitare queste terme, poco conosciute, ma magnifiche. In particolare, la regione di riferimento è la Basilicata, nel cuore del sud Italia, nota per la presenza di acqua termali curative. Dunque, non poteva non essere luogo di soggiorni termali, in grado di ospitare clienti provenienti da ogni parte del mondo. In particolare, tra le strutture che ti suggeriamo, ci sono le Terme Lucane di Latronico, raggiungibili facilmente da Potenza e immerse nel Parco Nazionale del Pollino. Il centro è aperto dal 5 maggio 2025 al 31 ottobre 2025 e offre la possibilità di accedere a vari tipi di trattamenti, con prezzi molto accessibili. Grazie alle acque sulfuree che, qui, sgorgano naturalmente, i clienti possono curare problemi dermatologici, respiratori e muscoloscheletrici.

Un altro centro da non perdere assolutamente, sempre in Basilicata, è quello delle Terme Ala di Rapolla. È tra gli stabilimenti più antichi della zona, fondato nel lontano Ottocento, ma ancora perfettamente attivo. Ogni anno, puoi soggiornare qui da marzo a ottobre. In questa struttura puoi scegliere trattamenti come fangoterapia, massaggi antistress, balneoterapia, pressoterapia, mesoterapia. Infine, per una vacanza indimenticabile, non puoi non visitare e farti coccolare dall’Hotel Terme e Spa a Matera. Con sorgenti naturali e paesaggi incontaminati, la città si presta perfettamente alla cura e al relax della persona.