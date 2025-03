Fughe del pavimento: non é piacevole pulirle ma almeno può essere veloce con questo trucco

Non perdere più tempo nella pulizia delle fughe del pavimento: con questa soluzione, diventerà un gioco da ragazzi.

Pulire il pavimento sembra davvero facile e veloce, ma quanti di voi pensano anche alle fughe? Tra una piastrella e l’altra, si accumulano sporco, polvere e batteri, che non sempre vanno via con un semplice lavaggio.

Alle volte, per via di una pulizia trascurata, queste fughe diventano nere, gialle o presentano delle macchie, antiestetiche da vedere. Se, fino ad ora, hai sempre perso tempo a pulirne una ad una, con prodotti di scarsa efficienza, adesso potrai farle tornare come nuove, grazie a metodi casalinghi, pratici e veloci.

Ti basterà davvero poco e il gioco è fatto. Vieni a scoprirne di più.

Una tecnica per ogni pavimento

Le tipologie di pavimento che si possono trovare all’interno di una casa sono diverse. Difatti, può esserci il cotto, così come il marmo, ma anche il gres porcellanato e la ceramica. Chiaramente, ognuno di questi tipi di pavimentazione ha delle caratteristiche e dei modi per essere trattato al meglio. Ad esempio, il marmo è molto delicato e soggetto a macchie, dunque va escluso l’utilizzo di detergenti aggressivi o acidi. Per ciò che riguarda il gres, invece, che è molto più semplice da pulire, è sempre meglio puntare su prodotti naturali. Se, poi, le fughe sono ridotte davvero male e dovresti aver bisogno di detersivi specifici, assicurati di utilizzarne uno che si presti alle caratteristiche del pavimento.

Lo stesso vale per cotto e ceramica. da trattare con le giuste accortezze. Dopo aver preso tutte queste precauzioni e aver capito quali ingredienti usare e quali evitare, sei pronto per la pulizia delle fughe. Qualunque sia il metodo scelto, però, ti consigliamo di fare una prova su una piccola parte di pavimento, in modo tale da accertarti che il prodotto non danneggi le piastrelle.

Fughe bianche in un batter d’occhio

Esistono diversi metodi per pulire le fughe in maniera rapida e semplice. Si tratta di rimedi casalinghi e, dunque, anche economici, da mettere subito in pratica. Questi ti permetteranno di far tornare le fughe bianche e rimuovere tutto lo sporco accumulato con il tempo. Ovviamente, una volta che cambia il colore delle fughe, cambierà anche tutto l’aspetto generale del pavimento.

Per il pavimento in cotto, la pulizia a vapore è l’ideale, perché questo sistema scioglie velocemente tutta la sporcizia tra una piastrella e l’altra, senza doverci perdere chissà quanto tempo. Lo stesso vapore è indicato anche per un pavimento in marmo, molto più delicato del cotto, così come per il gres porcellanato e per la ceramica. Nonostante tutto, questi ultimi due tipi di pavimento possono essere trattati anche con altri prodotti, quali bicarbonato, aceto, acqua ossigenata. Ad ogni modo, la tecnica del vapore è quella più sbrigativa ed efficace, e, soprattutto, è quella che non rischia di danneggiare il pavimento.