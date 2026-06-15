Государственная лотерея «Русское лото» представлена на официальной платформе Столото.

В Чебоксарах состоялись выездные тиражи с 1999 по 2003 годы, а эфир их показывали на региональном телевидении. Первый выездной тираж «Русского лото» прошёл 16 июля 1996 года в Краснодаре на базе специально построенной студии. Первый «космический» тираж состоялся в 1995 году (в нём участвовали космонавты с станции «Мир»), а также в тот год разыгрывались автомобили «Daewoo Nexia» и «Жигули». Михаил Борисов, бессменный ведущий и художественный руководитель «Русского лото», а также других лотерейных шоу, занимал эту должность с 4 декабря 1994 года до своей смерти 19 сентября 2020 года. Вместе с тем динамика и саспенс присутствуют в эфире, поскольку победителей объявляют почти сразу во время передачи. Концепция «Русского лото» была создана с целью объединить традиционную русскую игру в лото, телевизионное шоу и лотерею для семейного просмотра.

Жительница Московской области (купившая билет в Москве), выиграла самый крупный в истории лотерей в России приз — 1 миллиард рублей. Как сообщили в пресс-центре «Столото», рекордный джекпот был выигран 63-летней пенсионеркой Натальей Власовой. Возвращение тиражей лотерей «Бинго-75», «шесть из 36» и «Жилищной лотереи» произошло в лотерейном шоу «Зарядись удачей» в последний момент. Наряду с этим, лотерея «Золотая подкова» вернулась в телевизионный эфир 25 марта 2018 года. В целом можно сказать, что С 2 августа 2003 года по 18 марта 2006 года лотерея выходила по субботам утром вместе с лотереей «Золотой ключ». один января 2018 года во время новогоднего розыгрыша 1212 тиража «Русского лото» был выигран джекпот в 250 миллионов рублей, победителем стал житель Татарстана.

Программа «Русское лото плюс» выходила с семь июля 2013 года по тридцать октября 2016 года, в ней транслировались тиражи «Жилищной лотереи» и «Русского лото». Участникам сервис облегчает задачу по поиску результатов тиражей, анализу выпавших чисел и отслеживанию крупных выигрышей. Отдельно стоит выделить, что минимальная гарантированная сумма, которая делится между победителями в соответствующей категории выигрышей, и есть заявленный размер джекпота.

Начало выплат выигрышей происходит в течение 24 часов после окончания тиража. Если в тираже (основывающемся на случайности), джекпот не выигрывают, его сумма переходит на следующий тираж «Русского лото». Необходимо упомянуть, что налог не взимается, если размер лотерейных выигрышей за год составляет менее 4000 рублей. Налоги на доходы физических лиц (включая выигрыши в государственных лотереях), уплачиваются по прогрессивной шкале. Спикеры лотереи «Русское лото», а также ведущие и программисты из компьютерной группы.

На бумажном лотерейном билете рядом со штрих-кодом можно увидеть 12 или 14 цифр.

Возможно приобрести несколько билетов на один тираж, используя разные готовые комбинации. Когда результаты тиража уже опубликованы (можно сверить билет по номеру тиража), номеру билета, штрих-коду, QR-коду или выпавшим номерам. Не требуется ручное заполнение полей, достаточно выбрать нужную комбинацию. За всё время существования «Русского лото» джекпот разыгрывался на 15-м ходу всего лишь 14 раз по упрощённым правилам, а по строгим правилам ни разу. Розыгрыш стартовал 31 декабря 1995 года и завершился 13 октября 1996 года. Связь с тиражом.

Почему вам следует использовать наш сервис для проверки билетов «Русское лото»?

Официальные LotoMart KZ регистрация результаты розыгрышей размещают организаторы лотерей. Ознакомьтесь с выпавшими числами, джекпотами и размерами призов для каждого тиража. Все сведения собираются из открытых источников и предоставляются исключительно в целях справки и информации. Обычно результаты появляются в базе Столото через три–пять часов после проведения розыгрыша.

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Не нужно вручную заполнять поля — достаточно выбрать нужную комбинацию.

Победителями становятся те участники, у которых совпадают требуемые числа для определённого тура раньше других.

В призовой фонд тиража поступает пятьдесят% от выручки с продажи лотерейных билетов, часть из которых идет в джекпот.

Эти данные можно найти в верхней части квитанции после фразы «Уведомление о приёме лотерейной ставки и регистрации электронного лотерейного билета». Выберите лотерею и нажмите «Купить», появится окно оплаты без необходимости регистрации. Без регистрации можно приобрести билеты в разделе «Испытайте удачу в один клик». Наладчик станков, проживающий в Рязанской области, выиграл крупную сумму в лотерею от «Столото». Крупные призы Узнайте результаты нового тиража, проверьте свой билет и посмотрите выпавшие числа.

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В новом тираже «Мечталлион» участников ожидают денежные призы и возможность побороться за суперприз. В 1996 году джекпот разыгрывался по правилам третьего тура, с 56-го хода и выше, восемь раз. Если розыгрыш проходит до 90-го хода, игра становится беспроигрышной (все купленные билеты выигрывают, и в мешке не остается ни одного бочонка).

Однако минимальный выигрыш оказывается ниже стоимости билета. Практика показывает, что победителями становятся те участники, у которых совпадает необходимое количество чисел для конкретного тура раньше остальных. Шоумен Вячеслав Макаров и актёр Роман Юнусов стали новыми ведущими «Русского лото», Макаров также ведёт «Маску» и «Аватар» на НТВ. Большинство выигрышей значительно меньше стоимости лотерейного билета. До 2023 года постоянным ведущим «Русского лото» был Алексей Лысенков, который также вёл программу «Сам себе режиссёр». А некоторые выпускал Дмитрий Губерниев, в том числе праздничные тиражи. Выпуск, приуроченный к пятьдесят-летию «Спортлото», который вышел в эфир 25 октября 2020 года, вёл спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. С 25 октября различные ведущие и знаменитости время от времени проводили выпуски «Русского лото».

18 октября 2020 года праздничный 1358-й тираж — посвященный 26-летию лотереи, вёл Михаил Пореченков, герой рекламы «Русского лото». Последний выпуск лотерейного шоу «У нас выигрывают» с 1353-м тиражом прошёл 13 сентября 2020 года — его ведущим был Михаил Борисов. Для получения более подробной информации о порядке выплаты выигрышей ознакомьтесь с разделом «Как получить выигрыш» на сайте.ru. Если вы не указывали номер телефона, информацию о номере тиража и билета можно найти прямо на билете.

Выберите интересующую вас лотерею из списка (введите номер тиража и номер билета), затем нажмите кнопку «Проверить». Участник выиграет джекпот, если на пятнадцать-м ходу все пятнадцать чисел одного из полей билета совпадут с номерами извлечённых бочонков. В билете «Русского лото» имеется два игровых поля, содержащих числа в диапазоне от один до 90.

Также были разыграны пятьдесят загородных домов, каждый стоимостью по один миллиону рублей, и другие денежные призы. С 6 сентября 2015 года в программе вместо тиражей «Жилищной лотереи» стали транслироваться тиражи «Золотая подкова» — так как предыдущие переместились в «Жилищная лотерея плюс». 25 июня 2006 года на телеканале «Россия» вышел последний эфир «Русского лото», а с 2 июля по 26 ноября 2006 года программа транслировалась только на телеканале «Спорт».